La police d'Örbero a ouvert une enquête préliminaire pour tentative de meurtre.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse
Deux personnes ont été blessées vendredi dans une fusillade près d'une mosquée à Örebro, ville du sud de la Suède, a indiqué la police suédoise.
A lire aussi
Aucune précision
«La police a ouvert une enquête préliminaire pour tentative de meurtre. Deux personnes ont été blessées à la suite de cette fusillade», a indiqué la police dans un communiqué, n'apportant aucune autre précision sur les circonstances de la fusillade ni sur une éventuelle arrestation de l'auteur.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Présenté par
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Présenté par
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole