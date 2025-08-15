Publié: il y a 34 minutes

Deux personnes ont été blessées lors d'une fusillade près d'une mosquée à Örebro, en Suède. La police a ouvert une enquête pour tentative de meurtre.

Deux blessés dans une fusillade près d'une mosquée en Suède

Enquête pour tentative de meurtre

La police d'Örbero a ouvert une enquête préliminaire pour tentative de meurtre. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Deux personnes ont été blessées vendredi dans une fusillade près d'une mosquée à Örebro, ville du sud de la Suède, a indiqué la police suédoise.

Aucune précision

«La police a ouvert une enquête préliminaire pour tentative de meurtre. Deux personnes ont été blessées à la suite de cette fusillade», a indiqué la police dans un communiqué, n'apportant aucune autre précision sur les circonstances de la fusillade ni sur une éventuelle arrestation de l'auteur.