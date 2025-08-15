DE
FR

Enquête pour tentative de meurtre
Deux blessés dans une fusillade près d'une mosquée en Suède

Deux personnes ont été blessées lors d'une fusillade près d'une mosquée à Örebro, en Suède. La police a ouvert une enquête pour tentative de meurtre.
Publié: il y a 34 minutes
Partager
Écouter
La police d'Örbero a ouvert une enquête préliminaire pour tentative de meurtre.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Deux personnes ont été blessées vendredi dans une fusillade près d'une mosquée à Örebro, ville du sud de la Suède, a indiqué la police suédoise.

A lire aussi
Une fusillade devant une discothèque en Equateur fait huit morts
La communauté en deuil
Une fusillade devant une discothèque en Equateur fait huit morts
Un jihadiste condamné pour avoir brûlé vive sa victime
Procès en Suède
Un jihadiste condamné pour avoir brûlé vive sa victime

Aucune précision

«La police a ouvert une enquête préliminaire pour tentative de meurtre. Deux personnes ont été blessées à la suite de cette fusillade», a indiqué la police dans un communiqué, n'apportant aucune autre précision sur les circonstances de la fusillade ni sur une éventuelle arrestation de l'auteur.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus