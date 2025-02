Dans un monde qui bouge, Poutine veut que son armée reste à la pointe

Vladimir Poutine s'est exprimé à la veille du troisième anniversaire de l'assaut russe contre l'Ukraine Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé dimanche avoir une volonté «inchangée» de renforcer son armée face aux «changements rapides» en cours dans le monde, une façon d'après lui de garantir la «souveraineté présente et future» de la Russie. Ses troupes ont attaqué l'Ukraine le 24 février 2022, entraînant le conflit armé le plus meurtrier en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale et provoquant une rupture avec le bloc occidental.

«Aujourd'hui, dans un contexte de changements rapides dans le monde, notre stratégie de renforcement et de développement des forces armées reste inchangée», a affirmé Vladimir Poutine lors d'un discours à l'occasion de la Journée des défenseurs de la patrie en Russie et à la veille du troisième anniversaire de l'assaut russe contre l'Ukraine. «Nous continuerons à améliorer les capacités de combat de l'armée et de la marine, leur préparation au combat en tant que composante essentielle de la sécurité de la Russie (et) garantie de sa souveraineté présente et future», a-t-il appuyé.

Dialogue

Ces propos du maître du Kremlin interviennent en plein rapprochement accéléré avec les Etats-Unis de Donald Trump, avec lequel il s'est entretenu pendant une heure et demie au téléphone le 12 janvier. Depuis, des premiers pourparlers russo-américains ont eu lieu en Arabie saoudite, le Kremlin assurant vouloir reprendre le dialogue avec Washington «sur tous les paramètres».

Vladimir Poutine a dit dimanche vouloir donner à ses forces armées «de nouveaux modèles modernes» en termes d'armes et d'équipements. En novembre 2024, ses troupes avaient tiré contre l'Ukraine un missile hypersonique expérimental et inconnu jusque-là, dénommé «Orechnik».

0:56 Des vidéos effrayantes: Voici les images des missiles hypersoniques russes qui entrent dans l'atmosphère

Retrait des forces de l'Otan

Dans son discours, le président russe a par ailleurs «félicité» les combattants engagés en Ukraine depuis trois ans, les qualifiant de «héros» de «notre grande patrie». Le Kremlin affirme se protéger contre la menace de l'Otan et prévenir un élargissement de l'organisation.

Vladimir Poutine réclame la reddition de l'Ukraine, son renoncement à rejoindre l'Otan et l'assurance de garder les territoires ukrainiens que son armée occupe, pour mettre fin au conflit. Le Kremlin souhaite aussi une réorganisation globale de l'architecture sécuritaire en Europe. Moscou réclame de longue date un retrait des forces de l'Otan d'Europe orientale.