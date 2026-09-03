Une juge fédérale américaine a bloqué mercredi un décret de Donald Trump visant à restreindre le droit du sol, le jugeant «presque certainement inconstitutionnel». La mesure ciblait notamment le «tourisme de naissance», déjà rejeté par la Cour suprême en juin.

Nouvel échec pour Trump: une juge bloque son offensive contre le droit du sol

Nouvel échec pour Trump: une juge bloque son offensive contre le droit du sol

ATS Agence télégraphique suisse

Une juge fédérale a fait barrage mercredi à un décret du président américain Donald Trump censé empêcher ce qu'il présente comme un «tourisme de naissance». Cette mesure était la dernière tentative en date de son gouvernement pour remettre en cause le droit du sol.

La juge du Maryland (est) a émis une mesure conservatoire après la mobilisation d'organisations de défense des droits contre ce décret signé en août. A la fin juin, la cour suprême des Etats-Unis avait rejeté la remise en cause par Donald Trump du droit du sol pour les enfants d'immigrés en situation irrégulière, infligeant un revers majeur au président américain qui souhaitait mettre fin à ce qu'il considère comme une incitation à l'immigration clandestine.

«Citoyen à la naissance»

Puis, par son décret d'août, le républicain avait appelé à des «ajustements», en ciblant le phénomène du «tourisme de naissance», lorsque des étrangères venant accoucher aux Etats-Unis afin que leur enfant soit américain. «La cour suprême a parlé: les enfants 'concernés' sont des 'citoyens à la naissance'», a justifié la magistrate fédérale dans un document de 35 pages, ajoutant que le décret du dirigeant américain était «presque certainement inconstitutionnel».

Des spécialistes ont souligné que le «tourisme de naissance» restait un phénomène marginal aux Etats-Unis, par rapport aux plus de 250'000 naissances annuelles d'enfants d'immigrés en situation irrégulière ou de résidents temporaires aux Etats-Unis.