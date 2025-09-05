Un bus transportant des touristes chute dans un précipice au centre du Sri Lanka, causant 15 décès. L'accident, survenu près d'Ella, est le plus meurtrier depuis mai dernier dans le pays.

Un car de touristes chute au fond d'un ravin au Sri Lanka

Un car de touristes chute au fond d'un ravin au Sri Lanka

Un nouvel accident meurtrier survient sur les routes sri-lankaises, où un bus de touristes a emporté ses passagers au fond d'un ravin (Image d'illustration). Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Un bus transportant une trentaine de touristes a plongé dans un précipice le long d'une route du centre du Sri Lanka, tuant 14 de ses passagers et le chauffeur, a annoncé vendredi la police.

Pour une raison qui reste à déterminer, le bus qui circulait jeudi soir dans la région montagneuse d'Ella, à 130 km à l'est de la capitale Colombo, a d'abord percuté un véhicule avant de tomber dans le ravin, a précisé la police. Aucun ressortissant étranger ne figure parmi les 15 tués et les 16 blessés, selon ce bilan provisoire.

Cet accident est le plus meurtrier survenu sur les routes du Sri Lanka depuis la chute dans un ravin, en mai dernier dans la région de Kotmale (centre), d'un autre bus qui avait causé la mort de 23 personnes. Quelque 3000 personnes perdent chaque année la vie sur les routes du Sri Lanka.