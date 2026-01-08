DE
Soupçonné de corruption
L'ancien ministre ghanéen Ken Ofori-Atta arrêté aux Etats-Unis

Ken Ofori-Atta, ex-ministre des Finances du Ghana, a été placé en détention par l'ICE. Accusé de corruption, il s'est réfugié aux Etats-Unis en 2025 pour un traitement médical.
Publié: 10:59 heures
Ancien ministre des Finances au Ghana, Ken Ofori-Atta est accusé de corruption.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

L'ancien ministre ghanéen des Finances Ken Ofori-Atta, soupçonné de corruption et déclaré en fuite par la justice ghanéenne depuis février, a été placé en détention par les autorités américaines chargées de l'immigration, ont déclaré mercredi soir ses avocats.

Selon un communiqué publié par son équipe juridique au Ghana, l'ICE (Immigration and Customs Enforcement, agence américaine de l'immigration et des douanes) a placé Ken Ofori-Atta en détention en raison de son statut d'immigrant. «Hier, l'ICE a arrêté l'ancien ministre des Finances, Ken Ofori-Atta, en raison de son statut de séjour aux Etats-Unis», indique le communiqué.

Touché par un cancer

Ken Ofori-Atta, 66 ans, se trouve aux Etats-Unis depuis janvier 2025 pour y suivre un traitement médical, notamment une opération du cancer de la prostate. L'ancien ministre, sous le coup d'une enquête de la justice de son pays depuis un an, a été déclaré en fuite en février dernier et officiellement été accusé de corruption en novembre.

Il est soupçonné d'avoir causé de lourdes pertes financières à l'Etat via d'importantes transactions de fonds publics jugées suspectes. Ses avocats ont déclaré que l'ancien ministre avait déposé une demande d'ajustement de statut, ce qui, en vertu de la législation américaine, permet à un demandeur de rester légalement dans le pays au-delà de la validité de son visa.

Coopération avec l'ICE

«Son équipe juridique américaine est en contact avec l'ICE et s'attend à ce que l'affaire soit résolue rapidement», ont ajouté ses avocats, soulignant que Ken Ofori-Atta coopérait pleinement avec les autorités d'immigration. Le localisateur de détenus en ligne de l'ICE indiquait mercredi que Ken Ofori-Atta était emprisonné à Caroline, dans l'État américain de Virginie (est).

Ken Ofori-Atta a occupé le poste de ministre des Finances de 2017 à 2024 sous l'ancien président Nana Akufo-Addo et a été l'une des figures les plus influentes de la gestion économique récente du Ghana, supervisant des réformes fiscales controversées et des négociations avec le Fonds monétaire international.

L'administration du président américain Donald Trump a drastiquement restreint la délivrance de visas pour les ressortissants de nombreux pays africains, mais le Ghana avait été retiré de la liste des pays concernés suite à un accord sur l'accueil de personnes expulsées des Etats-Unis au Ghana.


