Une femme de 22 ans est morte dimanche après un accident de télésiège près de Nagano, dans les Alpes japonaises. Son sac à dos s'est coincé vendredi, la suspendant dans les airs, selon les autorités.

Une Australienne meurt dans un accident de télésiège

Une Australienne est décédée à la suite d'un accident de télésiège dans les Alpes japonaises, ont indiqué lundi les autorités policières nippones. La femme de 22 ans s'apprêtait à descendre du télésiège vendredi dans une station de ski prisée de la région centrale de Nagano lorsqu'une boucle de son sac à dos s'est coincée, selon l'exploitant des remontées mécaniques locales.

La jeune femme, qui avait accrochée son sac via une sangle pectorale, a alors été entraînée par le télésiège et s'est retrouvée «suspendue» dans les airs, a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police régionale de Nagano, s'exprimant sous couvert d'anonymat conformément à l'usage.

Causes du décès floues

Transportée à l'hôpital, elle est décédée dimanche, a ajouté le porte-parole, qui n'a pas donné davantage de précisions sur les circonstances de l'accident ni sur les causes du décès.

«Nous traiterons cette affaire avec la plus grande sincérité pour notre cliente décédée et ses proches», a affirmé l'entreprise de remontées mécaniques Tsugaike Gondola Lift dans un communiqué. «Nous nous efforcerons d'exploiter la station de ski avec les mesures de sécurité les plus strictes, afin que nos visiteurs puissent en profiter en toute tranquillité», a-t?elle ajouté.



