1/6 On avait perdu la trace de Hannah Kobayashi pendant plusieurs semaines. Elle est de retour. Photo: Facebook

Marian Nadler et Blicky IA

Dans un rebondissement surprenant, le «Daily Mail» rapporte qu'Hannah Kobayashi, qui avait disparu il y a un mois à l'aéroport international de Los Angeles (LAX), a été retrouvée saine et sauve. L'Hawaïenne de 31 ans a pris contact avec sa famille mercredi et a fait savoir qu'elle se portait bien.

Le soulagement des proches est palpable. Dans un communiqué, la famille déclare: «Nous sommes incroyablement soulagés et reconnaissants qu'Hannah ait été retrouvée saine et sauve. Le mois dernier a été une torture inimaginable pour notre famille et nous demandons poliment de l'intimité pendant que nous prenons le temps de guérir et d'assimiler tout ce que nous avons traversé.»

Ryan Kobayashi est mort «d'un cœur brisé»

L'affaire avait fait grand bruit après la disparition d'Hannah Kobayashi le 8 novembre dernier, lors d'un voyage entre Hawaï et New York. Tragiquement, son père, qui avait aidé aux recherches, s'est suicidé. Son corps avait été retrouvé fin novembre.

Vous avez des pensées suicidaires et avez besoin d'aide? Ces services sont disponibles 24 heures sur 24: Consultation téléphonique de la Main Tendue: téléphone 143 www.143.ch

Conseil téléphonique de Pro Juventute (pour les enfants et les jeunes): téléphone 147 www.147.ch

Urgences médicales: 144

Autres adresses et informations: https://www.parler-peut-sauver.ch/ Ces services sont disponibles 24 heures sur 24: Consultation téléphonique de la Main Tendue: téléphone 143 www.143.ch

Conseil téléphonique de Pro Juventute (pour les enfants et les jeunes): téléphone 147 www.147.ch

Urgences médicales: 144

Autres adresses et informations: https://www.parler-peut-sauver.ch/ plus

La famille Kobayashi a parlé d'une «tragédie dévastatrice». «Après avoir cherché sans relâche pendant 13 jours dans tout Los Angeles, Ryan Kobayashi, le père d'Hannah, s'est tragiquement suicidé», a déclaré la famille dans un communiqué publié par une organisation à but non lucratif qui a aidé à retrouver Hannah Kobayashi.

«Comme vous pouvez l'imaginer, la famille est dévastée», a déclaré la tante d'Hannah Kobayashi, Larie Pidgeon, à CNN. Elle a ajouté que Ryan était «mort le cœur brisé».

La famille sous le feu des critiques

Les circonstances de la disparition d'Hannah Kobayashi restent mystérieuses. Selon les enquêteurs, elle a quitté l'aéroport en toute connaissance de cause et a acheté un ticket de bus pour la frontière mexicaine. Des images de surveillance l'ont montrée en train de franchir la frontière pour se rendre à Tijuana.

La famille a été critiquée après que la police a clos l'enquête et a déclaré Hannah Kobayashi «volontairement disparue». Ses proches avaient collecté des fonds pour les recherches et avaient toujours assuré dans leurs déclarations publiques qu'ils ne savaient pas si la jeune femme était en sécurité.