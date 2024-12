L'amour du fast-food a trahi le tueur de New York. Un employé de McDonald's a reconnu Luigi Mangione et a alerté la police. Malgré une récompense de 60'000 dollars américains, l'employé pourrait ne rien recevoir en raison des procédures complexes d'attribution.

En se rendant dans un MacDonald's, le tueur Luigi Mangione s'est fait attraper.

Blick

Son amour pour les burgers a été fatal au tueur de PDG. Un collaborateur de McDonald's a reconnu Luigi Mangione et a alerté la police. Une récompense de 60'000 dollars américains avait été promise pour toute information menant à son arrestation. Mais il est possible que l'employé du fast-food reparte les mains vides.

Le meurtre du chef de l'assurance Brian Thompson a déclenché une chasse à l'homme de grande envergure. Le New York Police Department a publié des images de surveillance du suspect et a offert une récompense de 10'000 dollars pour toute information menant à son arrestation et à sa condamnation. Vendredi dernier, le FBI a offert une récompense supplémentaire de 50'000 dollars. Il était donc certain que l'employé de McDonald's reçoive sa récompense. Toutefois, les choses ne sont pas aussi simples.

Les récompenses sont prévues pour des informations qui ne conduisent pas seulement à une arrestation, mais aussi à une condamnation. Dans ce cas, Luigi Mangione devrait être extradé à New York, jugé et condamné avant qu'une récompense ne soit versée.

Une nomination n'est pas une garantie

Une autorité d'enquête américaine – comme le FBI ou le ministère de la Défense – doit nommer une personne pour une récompense offerte par le FBI, peut-on lire sur le site «Rewards for Justice» de l'office. Les personnes qui prétendent avoir fourni des informations ne peuvent pas se désigner elles-mêmes pour une récompense.

Ensuite, un comité inter-agences examine «attentivement» les informations fournies par l'agence qui a proposé la nomination et, s'il décide que les informations fournies méritent une récompense, il les donne. En d'autres termes: une nomination ne garantit pas encore de recevoir l'argent.

Et qu'en est-il de l'argent de la police? Pour cela, il existe un site Internet ou un numéro de téléphone spécial pour donner des informations. Ceux qui le font reçoivent un numéro de référence qui sera décisif pour recevoir la récompense. Mais l'employé du McDonald's ne l'a pas fait. Il a contacté la police en appelant le numéro d'urgence 911.