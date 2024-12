1/6 Luigi Mangione se bat en Pennsylvanie contre son extradition vers New York. Photo: Getty Images

Janine Enderli

Aux États-Unis, les enquêteurs examinent un bloc-notes qui aurait joué un rôle décisif dans l'affaire du meurtre du PDG de United Healthcare, Brian Thompson. Le tueur accusé, Luigi Mangione, 26 ans, aurait rédigé un plan détaillé pour l'assassinat. En outre, un manifeste de trois pages a été retrouvé sur le suspect du meurtre.

Apparemment, il planifiait ses actes dans un petit carnet qu'il portait sur lui. Dans l'une des pages, le jeune homme se serait demandé ce qui pourrait être mieux que de «tuer le PDG à sa propre conférence»? Il aurait également reconnu que le recours à une arme à feu était plus ciblé, car une bombe «tuerait des innocents». En plus de ces notes, la police examine un document de trois pages en forme de manifeste que l'homme de 26 ans portait sur lui lorsqu'il a été capturé lundi dans un McDonald's de Pennsylvanie, après une chasse à l'homme de cinq jours.

«Les États-Unis utilisés pour d'immenses profits»

Le prétendu manifeste contient des remarques furieuses sur les assurances maladie «parasitaires» et exprime le mépris de Luigi Mangione pour «la cupidité et le pouvoir des entreprises», ont indiqué les autorités de poursuite pénale.

Luigi Mangione écrit: «Pour rappel, les Etats-Unis ont le système de santé le plus cher au monde, et pourtant nous ne sommes que 42e en termes d'espérance de vie. United Healthcare est la plus grande entreprise des États-Unis en termes de capitalisation boursière, derrière Apple, Google et Walmart». Le système «s'est développé et a grandi, mais qu'en est-il de notre espérance de vie»? Les entreprises sont devenues «tout simplement trop puissantes et abusent des États-Unis pour d'immenses profits». «Ce n'est pas une question de conscience, mais il y a clairement des jeux de pouvoir. Je suis manifestement le premier à y faire face avec une honnêteté aussi brutale», poursuit le document.

«Je respecte ce que vous faites pour notre pays».

En outre, il a également adressé un message direct à la police fédérale: «Je serai bref, car je respecte ce que vous faites pour notre pays. Pour vous éviter une longue enquête, je dis clairement que je n'ai collaboré avec personne». L'authenticité du manifeste ne peut pas être vérifiée de manière indubitable. Néanmoins, les déclarations contenues dans le texte et les explications des autorités de poursuite pénale concordent dans une large mesure.

Luigi Mangione est accusé d'avoir tué Brian Thompson alors que le PDG de United Healthcare âgé de 50 ans se rendait dans un hôtel de Manhattan. La société mère de son entreprise y tenait justement sa conférence annuelle des investisseurs. Luigi Mangione est actuellement incarcéré dans une prison de Pennsylvanie alors qu'il se bat contre son extradition vers New York – où il est confronté à l'accusation de meurtre.