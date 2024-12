Un suspect a été arrêté en lien avec le meurtre, en pleine rue à New York, du patron d'un géant américain de l'assurance santé.

Le meurtrier du PDG abattu en pleine rue à New York a-t-il été arrêté?

Arme, silencieux et manifeste...

Photo: IMAGO/UPI Photo

AFP Agence France-Presse

Un suspect a été arrêté lundi dans le nord-est des Etats-Unis dans l'enquête sur l'assassinat en pleine rue mercredi dernier à New York du patron d'un géant de l'assurance santé américaine, ont annoncé la police et la mairie de New York.

«Des membres de la police d'Altoona», à 500 km à l'ouest de New York, «ont arrêté Luigi M., un homme de 26 ans, pour possession d'armes à feu. A l'heure actuelle, nous pensons qu'il s'agit de la personne que nous recherchons dans le meurtre ciblé et effronté de Brian Thompson, PDG de United Healthcare», a déclaré Jessica Tisch, la patronne de la police de New York, lors d'un point-presse aux côtés du maire Eric Adams.

Tous les indices l'accablent

Selon le «New York Times», l'homme s'est fait pincer dans un McDonald's. Il portait des vêtements semblables à ceux du tireur lorsqu'il a été arrêté. Un masque aurait également été trouvé sur lui. De plus, l'arme saisie était similaire à celle utilisée lors du meurtre.

Les forces de l'ordre ont en outre découvert un silencieux et plusieurs fausses pièces d'identité. Pour finir, le suspect possédait un manifeste manuscrit de plusieurs pages dans lequel il accuse les sociétés actives dans la santé de privilégier les profits sur les soins médicaux, a déclaré un responsable de la police au journal.