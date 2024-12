Trois mots pourraient fournir un indice décisif dans un meurtre brutal du PDG de United Healthcare, Brian Thompson. Après l'attaque à New York, la police a découvert plusieurs inscriptions sur les balles tirées.

Tué de sang-froid en plein New York

1/6 Brian Thompson est mort. Le chef des assurances a été tué devant un hôtel new-yorkais. Photo: AFP

Janine Enderli

La scène a profondément choqué. En plein jour, mercredi matin (heure locale), l'entrepreneur américain et PDG de UnitedHealthcare Brian Thompson a été abattu de sang-froid en plein New York. L'auteur s'est approché de sa victime par-derrière, juste devant l'hôtel Hilton à Midtown et l'a tué de trois coups de feu. Le chef d'entreprise d'assurance n'a eu aucune chance. Il est décédé dans un hôpital des environs.

Le tireur est toujours en fuite. Après l'attaque, il s'est enfui à Central Park sur un vélo de ville. Puis, plus rien. Les autorités restent dans le flou quant au mobile du meurtrier.

Un indice décisif?

Des inscriptions découvertes sur les cartouches pourraient changer la donne. Selon des sources policières, le tireur a laissé plusieurs messages sur les balles qu'il a tirées, comme le rapporte le «New York Post». Sur les douilles posées au sol, les enquêteurs sont tombés sur les mots «deny» (en français: nier), «depose» (en français: déposer) et «defend» (en français: défendre). Ils pensent que le tueur a voulu faire passer un message.

Ces inscriptions font actuellement l'objet d'une enquête par la police new-yorkaise (NYPD). Les réseaux sociaux sont passés au peigne fin. Toutes les publications qui présentent une tonalité similaire sont analysées.

Le NYPD pense qu'il s'agit d'un tireur expérimenté. Il a utilisé un silencieux et semble s'être préparé spécifiquement au meurtre de Brian Thompson. Un téléphone portable a également été saisi sur place.

Des gobelets de café dans une poubelle

Paulette Thompson, l'épouse de la victime, a évoqué dans une première déclaration publique «plusieurs menaces» parvenues à son mari avant le crime. La veuve ne sait pas d'où provenaient les lettres. Elle suppose qu'il y a un lien avec un programme d'assurance.



Un gobelet de café que la police a repêché dans une poubelle pourrait fournir un indice supplémentaire. Avant le crime, le tueur a séjourné dans une succursale Starbucks située à proximité du lieu du crime. Des images publiées par la police montrent l'homme au comptoir du magasin.