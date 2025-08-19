Une délégation européenne de haut niveau a impressionné le président américain lors d'un sommet à Washington. Les dirigeants ont promis d'assumer une partie des coûts de la sécurité en Ukraine, marquant une étape importante dans les relations avec les Etats-Unis.

Le code Trump déchiffré: Volodymyr Zelensky, le président américain et Emmanuel Macron (de gauche à droite), lundi à la Maison Blanche. Photo: AFP

Guido Felder

L’atmosphère du sommet de lundi soir contrastait fortement avec celle de fin février. Lors de la rencontre entre Volodymyr Zelensky, les chefs d’Etat et de gouvernement européens et le président américain Donald Trump, la courtoisie et l’unité régnaient, presque comme dans un groupe de soutien. Rien à voir avec la précédente visite du président ukrainien à la Maison Blanche, où il avait subi une humiliation.

Le chancelier allemand Friedrich Merz a résumé la situation après le sommet de Washington: «En fait, mes attentes n’ont pas seulement été atteintes, mais dépassées.» Plusieurs éléments expliquent pourquoi les Européens ont enfin marqué des points auprès de Trump. Voici comment ils ont réussi à déchiffrer le «code Trump».

Un concentré de force

Volodymyr Zelensky était entouré de Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Alexander Stubb, Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen et Mark Rutte: jamais la Maison Blanche n’avait accueilli une délégation d’un tel niveau. Ce front uni et prestigieux a probablement impressionné Trump.

Des concessions de plusieurs milliards

Les Européens ont fait savoir qu’ils étaient prêts à assumer une partie des coûts de la sécurité en Ukraine. Sous la présidence de Joe Biden, les Etats-Unis avaient porté l’essentiel de l’aide. Désormais, l’Europe veut acheter des armes américaines pour les transférer à Kiev. Une promesse qui permet à Trump de briller auprès de son électorat: un accord gagnant pour lui.

Une préparation millimétrée

Cette fois-ci, aucun Européen ne s’est écarté de la ligne commune. Les dirigeants ne se sont pas seulement concertés entre eux: chacun a aussi pris conseil auprès d’experts pour adapter son discours. Tous savaient qu’avec Trump, il faut aller droit au but, formuler un message simple et éviter la confrontation.

Les premières dames à la manœuvre

Leurs interventions se sont jouées en coulisses, mais elles ont marqué des points. Melania Trump et Olena Zelenska, l'épouse de Volodymyr Zelensky, ont toutes deux envoyé des lettres. Après que Melania a évoqué auprès de Vladimir Poutine la question du bien-être des enfants, Olena Zelenska a profité de l’occasion pour adresser une lettre sur le même thème à Melania Trump. Lors du sommet, Donald Trump a mentionné à plusieurs reprises les inquiétudes de son épouse, émue par les images d’enterrements à la télévision.

J. D. Vance en retrait

En février, c’est le vice-président J. D. Vance qui avait attisé les tensions lors de la visite de Volodymyr Zelensky. Cette fois, il est resté en retrait, absent même de la photo officielle. Un choix qui pourrait être le résultat d’une consigne de Trump lui-même.

Le chemin vers la paix reste long. Mais en réussissant à amadouer Donald Trump, Volodymyr Zelensky et ses alliés européens ont franchi une étape importante. Le président ukrainien lui-même a parlé de «notre meilleure rencontre».