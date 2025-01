De l'évêque de Washington à la ministre allemande des Affaires étrangères: un front féminin se forme contre Donald Trump. Qui ose s'opposer à l'homme le plus puissant et à quelles conséquences doivent elles s'attendre?

Guido Felder

Elles le contredisent et se moquent de lui: les femmes osent se révolter contre Donald Trump. Mais celui-ci n'apprécie pas du tout la contradiction. Celles qui se rebellent contre lui risquent d'être punies.

Voici six femmes qui se défendent et subissent les foudres de Trump:

Claudia Sheinbaum, présidente mexicaine

Les voisins subissent de plein fouet la nouvelle politique anti-migratoire de la ligne dure américaine. Après que Trump a fermé la frontière et renvoyé les migrants, les Mexicains construisent à la vitesse de l'éclair des camps provisoires pour les réfugiés.

Claudia Sheinbaum se montre cool. Elle appelle ce programme «Le Mexique t'embrasse» et répond à l'ordre de Trump de renommer le golfe du Mexique en golfe d'Amérique: «Pourquoi ne pas appeler les États-Unis l'Amérique mexicaine?» Pour elle et son pays, la menace d'un effondrement économique plane: un embouteillage de migrants et des droits de douane punitifs américains à hauteur de 25%.

Mariann Budde, évêque

L'évêque anglicane de Washington n'avait qu'une seule demande. Après son sermon, elle s'est adressée directement à Trump et lui a dit: «Au nom de notre Dieu, je vous demande d'avoir pitié des gens de notre pays qui ont maintenant peur.» Cela n'a pas du tout été apprécié par Trump, qui fréquentait l'église, car Mariann Budde faisait référence aux immigrés illégaux ainsi qu'aux enfants homosexuels et transsexuels.

Donald Trump se déchaîne et exige de la «radicale de gauche dure» qu'elle s'agenouille: «Elle et son église doivent des excuses au public». Elle ne l'a pas fait jusqu'à présent et ne le fera probablement pas. Le député républicain Mike Collins, originaire de Géorgie, aimerait la «mettre sur la liste des personnes à expulser» et l'expédier hors du pays. Y aura-t-il des boycotts de services religieux ou des perturbations? Elle a en tout cas déjà reçu des menaces de mort.

Liz Cheney, ancienne représentante

Elle est considérée par Trump comme une «souilleuse de nid». Car elle est l'une des rares républicaines à avoir osé le critiquer. Elle a même participé à la commission d'enquête sur l'assaut du Capitole en tant que vice-présidente et a fait la promotion de la candidate démocrate Kamala Harris.

Lors d'un meeting de campagne, Trump a proposé de mettre «la belliciste radicale» dans une situation où elle «se tient debout avec un fusil pendant que neuf canons de fusil tirent sur elle». L'ostracisme au sein du parti lui est assuré. Trump a toutefois les mains liées pour une vengeance juridique: Joe Biden a gracié Liz Cheney à la dernière minute à titre préventif.

Annalena Baerbock, ministre allemande des Affaires étrangères

Dans une vidéo publiée sur Instagram, elle donne des conseils sur la manière de gérer Trump et de se défouler pendant un jogging en forêt: «Personnellement, ce qui m'aide toujours, c'est de sortir dans le vent froid.» On ne peut bien sûr pas changer le vent, mais il faut mettre soi-même les voiles vers une «Europa United».

Le chef du PLR Christian Lindner s'irrite de la manière dont Annalena Baerbock creuse le fossé avec son principal allié: «Les leçons et le dénigrement de Trump nous coûtent désormais très cher.» Trump lui-même n'a pas réagi à la vidéo, mais devrait exercer une pression politique en fonction de la situation.

Nikki Haley, ex-candidate à la présidentielle

L'ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ambassadrice américaine auprès des Nations unies s'était lancée dans la course présidentielle contre Trump au sein de son parti. Il a qualifié sa concurrente de «tête de moineau».

Donald Trump s'est déjà vengé en lui refusant la vice-présidence à ses côtés. Il l'a en outre inscrite sur sa liste noire. Cela signifie que ni elle ni ses proches n'ont le droit de travailler pour lui. Le 47e président américain qualifie ces personnes sur la liste de «personnes souffrant du syndrome d'aversion pour Trump».

Nancy Pelosi, représentante

L'ancienne présidente de la Chambre des représentants n'a que du mépris pour Trump. Il est «une tache sur notre pays» et «indigne» d'être président. La démocrate, qui avait dirigé la procédure de destitution contre Trump, est restée ostensiblement absente de l'investiture.

Trump n'a pas réagi publiquement à ces critiques. Mais on sait ce qu'il pense d'elle. Lors d'un meeting de campagne en 2024, il avait déclaré: «C'est une personne méchante, malade, folle.» Il est bien possible qu'il ouvre une enquête contre «Crazy Nancy» pour son rôle dans la procédure de destitution.