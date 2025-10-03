La paralysie budgétaire aux Etats-Unis entre dans son troisième jour sans perspective de résolution rapide. Républicains et démocrates campent sur leurs positions.

Les chances de succès semblent minces. Photo: DR

Le Sénat américain s'apprête vendredi à se prononcer pour la quatrième fois sur une proposition de financement de l'Etat présentée par les républicains de Donald Trump. Mais les chances de succès semblent minces, laissant présager une prolongation de la paralysie budgétaire au-delà du week-end.

En raison du blocage au Congrès, les Etats-Unis sont depuis mercredi en situation de «shutdown», avec la mise à l'arrêt d'une partie des administrations fédérales. Plusieurs centaines de milliers de fonctionnaires, aux fonctions considérées comme «non-essentielles», sont au chômage technique et des perturbations sont attendues pour les usagers des services publics.

Autre conséquence de cette situation: la publication du rapport mensuel sur l'emploi en septembre n'a pas eu lieu vendredi, ce qui prive la première économie mondiale d'un thermomètre majeur. Les dirigeants du Sénat ayant affirmé qu'ils n'avaient pas l'intention de siéger au cours du week-end, le vote prévu dans l'après-midi devrait constituer la dernière opportunité de la semaine pour désamorcer une crise que de nombreux analystes craignent de voir durer.

Pas de rapprochement

«Il est possible que ce shutdown se prolonge pendant des semaines, et pas seulement quelques jours», a déclaré Andrew Koneschusky, ancien porte-parole du sénateur Chuck Schumer, le chef de la minorité démocrate au Sénat. «Pour l'instant, les deux camps campent sur leurs positions et il est très peu question de compromis. Les choses peuvent toujours évoluer (...) mais pour l'heure, aucun des deux partis ne semble prêt à céder», a-t-il ajouté.

Les républicains proposent une simple extension du budget actuel jusqu'à fin novembre, quand les démocrates exigent la prolongation de programmes publics d'assurance santé pour les plus démunis, dénonçant des coupes claires dans les dépenses de santé décidées par l'administration Trump.

Situation impopulaire

Les «shutdowns» sont très impopulaires aux Etats-Unis et le camp présidentiel espère qu'un nombre suffisant de sénateurs démocrates finira par voter en faveur de son texte. Majoritaires au Sénat, les républicains doivent convaincre huit démocrates pour franchir la barre des 60 voix nécessaires à l'adoption du budget. Seuls trois s'étaient joints à eux lors des derniers votes.

Chaque camp s'efforce en attendant de rejeter la responsabilité du blocage sur l'autre: la Maison Blanche accuse les démocrates de prendre le gouvernement en «otage» pour obtenir des soins médicaux gratuits pour les immigrés, un mensonge selon l'opposition, qui dénonce le refus des républicains d'abaisser le coût de la santé.

Un sondage publié jeudi par le Washington Post montre que, sur 1000 Américains interrogés, 47% attribuent la responsabilité du «shutdown» à Donald Trump et aux républicains, et 30% pointent du doigt le rôle des démocrates.

En 2018

Le président a de son côté menacé de profiter de la situation pour «se débarrasser» d'agences démocrates, qualifiées d'«ARNAQUE politique». Le dernier «shutdown» aux Etats-Unis s'était produit de décembre 2018 à janvier 2019, pendant le premier mandat du républicain à la Maison Blanche. Il avait duré 35 jours, un record.