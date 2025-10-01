C'était dans l'air, c'est désormais officiel: les Etats-Unis sont frappés par une paralysie budgétaire majeur après l'échec d'une dernière tentative au Sénat. Ce «shutdown», le premier depuis 2018, met au chômage technique environ 750'000 fonctionnaires fédéraux.

La nuit s'annonce tendue du côté du Capitole. Photo: AP

Le pire n'a pas pu être évité! Les Etats-Unis sont frappés depuis mercredi par une paralysie quasi-totale de leur administration fédérale, le fameux «shutdown». Ce scénario, qui ne s'était plus produit depuis 2018, semblait inévitable après l'échec mardi d'un ultime vote au Sénat. A minuit locales (6h en Suisse)), le budget de l’Etat fédéral a donc expiré, entraînant l’arrêt d’une importante partie de ses services.

A compter de maintenant, plusieurs centaines de milliers de fonctionnaires sont au chômage technique et de fortes perturbations sont attendues pour les usagers des services publics. Une situation très impopulaire aux Etats-Unis et pour laquelle chaque parti se rejette déjà la responsabilité.

Un coût exorbitant

Le Bureau budgétaire du Congrès estime qu’environ 750'000 fonctionnaires vont être mis chaque jour au chômage technique, avec une solde différée. Le trafic aérien devrait en pâtir, tandis que le versement de nombreuses aides sociales devrait être fortement perturbé.

Selon les calculs des analystes de la compagnie d’assurance Nationwide, chaque semaine de «shutdown» pourrait réduire la croissance annuelle du PIB américain de 0,2 point de pourcentage. Avant même le vote infructueux au Sénat, chaque camp se rejetait déjà la faute de l’échec des négociations.

Trump évoque des conséquences «irréversibles»

«Les démocrates veulent tout fermer, nous ne le voulons pas», avait affirmé Donald Trump, mardi depuis le Bureau ovale. Le président américain avait aussi fait monter la pression en assurant que la situation pourrait avoir des conséquences «irréversibles» si les démocrates n’acceptaient pas le budget voulu par les républicains.

«Nous pouvons, durant le shutdown, faire des choses qui sont irréversibles, qui seront mauvaises pour eux. Comme licencier de nombreuses personnes», avait ajouté le républicain, menaçant d’intensifier les opérations de limogeage de milliers de fonctionnaires fédéraux, déjà entamées avec la commission Doge de son ex-allié Elon Musk.

Le dernier «shutdown», de fin décembre 2018 à fin janvier 2019, durant le premier mandat de Donald Trump, avait duré 35 jours, un record. Conscients du caractère très impopulaire d’une telle situation, démocrates comme républicains tentent traditionnellement de l’éviter, parfois au dernier moment. Mais en cas d’échec, chacun cherche à en rejeter la responsabilité sur le camp adverse.

La santé au coeur du bras de fer

Avant même la paralysie effective de l'administration, Donald Trump avait déjà vitupéré à plusieurs reprises contre les chefs démocrates. Sur sa plateforme Truth Social, il avait publié un montage vidéo généré par l’intelligence artificielle montrant Hakeem Jeffries, chef de la minorité démocrate à la Chambre des représentants, affublé d’une longue moustache et d’un sombrero mexicain.

Un montage dénoncé comme «raciste» par Hakeem Jeffries, qui avait déplore l’absence de dialogue constructif. Dans un camp comme dans l'autre, tous ont déjà en tête les élections législatives de mi-mandat en novembre 2026, où la majorité républicaine au Congrès sera remise en jeu. De ce fait, les lignes n'ont pas bougé à l’approche de l’heure limite de minuit.

D’un côté, les républicains proposaient une extension du budget actuel jusque fin novembre. De l’autre, les démocrates réclamaient le rétablissement de centaines de milliards de dollars en dépenses de santé, notamment dans le programme «Obamacare» destiné aux classes populaires, supprimées par l’administration Trump.

Négociations dans l'impasse

Bien que les républicains disposent de la majorité aux deux chambres du Congrès, le règlement du Sénat impose qu’un texte budgétaire soit adopté à 60 voix sur 100. Il aurait fallu donc au moins sept voix démocrates pour parvenir à un accord. Donald Trump avait reçu lundi à la Maison-Blanche les principaux responsables républicains et démocrates du Congrès. Mais cette rencontre n’avait fait que confirmer l’impasse des négociations.

«Nous avons la volonté et la capacité de trouver une voie d’entente», avait assuré Hakeem Jeffries mardi. Mais «nous ne soutiendrons pas un projet de loi partisan républicain qui continue à démanteler le système de santé américain, ni maintenant, ni jamais», avait-il ajouté devant le Capitole de Washington.

Evité in extremis en mars

En mars, alors que la menace d’un «shutdown» planait déjà, les républicains avaient refusé d’engager le dialogue sur les énormes coupes budgétaires et le licenciement de milliers de fonctionnaires décidés par l’administration Trump. Dix sénateurs démocrates, dont Chuck Schumer, avaient alors voté à contrecœur pour le texte des républicains afin d’éviter la paralysie fédérale.

Ce choix avait provoqué de vives tensions dans le camp démocrate, de nombreux militants et sympathisants les accusant de céder face à Donald Trump et à son programme jugé radical.