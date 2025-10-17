La Pologne vote l'interdiction de l'élevage d'animaux à fourrure d'ici 2033. Cette décision historique, saluée par les défenseurs des animaux, place le pays parmi les nombreux Etats européens ayant déjà banni cette pratique.

La Pologne prend une décision historique pour le bien-être animal

La Pologne vote l'interdiction de l'élevage d'animaux à fourrure d'ici 2033. (Image d'illustration)

AFP Agence France-Presse

Les députés polonais ont voté vendredi l'interdiction à l'horizon 2033 de l'élevage des animaux à fourrure, un secteur d'activité en déclin mais dont la Pologne reste un des acteurs majeurs en Europe avec la Finlande et la Grèce.

Ce vote a été salué par les organisations de défense des animaux. «C'est une avancée majeure, un moment historique que les Polonais attendaient depuis au moins dix ans», a réagi dans un communiqué l'association Otwarte Klatki (Cages ouvertes, en français).

A la Diète (chambre basse), le projet de loi a été soutenu par 339 des 460 députés, une cinquantaine d'élus du parti nationaliste populiste Droit et Justice (PiS, opposition) mêlant leurs voix à celles de la majorité. Le texte prévoit que les exploitants de fermes d'élevage devront fermer leurs installations avant la fin de l'année 2033. Il prévoit aussi le versement d'indemnisations à ceux qui s'exécuteraient d'ici à 2031.

Une belle victoire

Le Premier ministre polonais Donald Tusk s'est félicité de ce vote, sur un sujet qui ne faisait pas l'unanimité dans le monde paysan. «Ce n'était pas facile, mais après des années de lutte, nous l'avons obtenue!» (cette interdiction, ndlr), a-t-il commenté sur le réseau X. Une vingtaine de pays européens ont déjà banni l'élevage d'animaux à fourrure.

Le nombre de fermes d'élevage dans l'UE a chuté de 73% en une décennie, et la production devrait encore reculer de 15 à 20% d'ici à 2028, sur fond de baisse des prix, d'après une étude publiée cette semaine par plusieurs ONG, dont Humane World for Animals et Fur Free Alliance.

La Pologne se classe toutefois dans le trio de tête des principaux producteurs de fourrure en Europe, avec la Finlande et la Grèce, selon la même étude, qui souligne que l'activité recouvre essentiellement, à environ 90%, le commerce de peaux de vison.