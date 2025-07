Le narcotrafiquant équatorien 'Fito' comparaît à New York après son extradition. Accusé de diriger une organisation criminelle violente, il nie les charges de trafic de drogue et d'armes qui pourraient lui valoir la perpétuité.

«Fito» a été arrêté au mois de juin après s'être évadé de prison en 2024. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le narcotrafiquant équatorien José Adolfo Macías, alias «Fito», accusé de trafic de drogue, a plaidé «non coupable» lundi devant un tribunal de New York quelques heures après son extradition vers les États-Unis.

Le chef de la bande «Los Choneros», qui règne notamment sur le trafic de cocaïne, s'est déclaré «non coupable» des sept chefs d'accusation de trafic de drogue et d'armes devant la juge Vera Scanlon du tribunal de Brooklyn, qui lui a lu au préalable ses droits en vertu des lois américaines, selon une journaliste de l'AFP présente sur place.

Sur place, le plus célèbre des narcotrafiquants équatoriens a eu accès à un traducteur et était accompagné d'un avocat pour se défendre face à ces accusations passibles au maximum d'une peine de prison à perpétuité.

Un trafiquant «impitoyable»

«Comme allégué, l'accusé a été pendant des années le principal dirigeant de Los Choneros, une organisation criminelle transnationale connue pour sa violence, et il était un trafiquant de drogue et d'armes bien connu et impitoyable», a déclaré le procureur américain Joseph Nocella dans un communiqué peu avant l'audience.

«L'accusé et ses complices ont inondé les États-Unis et d'autres pays de drogue et ont recouru à des moyens d'une extrême violence dans leur quête de pouvoir», a-t-il ajouté. Le parquet américain a accusé en avril «Fito» de trafic de cocaïne et d'armes. John Durham, procureur d'un tribunal de Brooklyn, l'avait alors décrit comme «un leader impitoyable et un narcotrafiquant prolifique pour le compte d'une violente organisation criminelle transnationale».

Extradition vers les Etats-Unis

Depuis la cellule d'une prison de haute sécurité en Equateur où il est détenu, il avait accepté la semaine dernière d'être extradé vers les Etats-Unis lors d'une audience en visio-conférence. Son extradition a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi de l'Equateur à New York.

«L'administration Trump reste déterminée à mettre fin au fléau du narcotrafic et à collaborer avec des partenaires régionaux comme le président (équatorien) Daniel Noboa pour rendre notre région plus sûre et plus forte», a commenté lundi le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, en se félicitant de voir «Fito» traduit devant la justice américaine.

Une évasion en janvier 2024

«Fito» purgeait depuis 2011 une peine de 34 ans de réclusion pour crime organisé, trafic de drogue et meurtre, mais s'était évadé en janvier 2024 du centre pénitentiaire de Guayaquil (sud-ouest de l'Equateur) avant d'être à nouveau capturé en juin dernier.

Du fait de sa situation entre la Colombie et le Pérou – les plus grands producteurs mondiaux de cocaïne – et de ses ports stratégiques sur le Pacifique, l'Equateur est devenu ces dernières années le théâtre de violents affrontements pour le contrôle des territoires destinés à l'acheminement de la cocaïne vers les Etats-Unis et l'Europe.

Plus de 70% de toute la cocaïne produite dans le monde transite désormais par les ports de l'Equateur. En 2024, le pays a saisi un record de 294 tonnes de drogues, principalement de la cocaïne.