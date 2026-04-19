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Une progression fulgurante
Un robot explose le record du monde humain du semi-marathon

Dimanche, des robots humanoïdes ont battu le record du monde du semi-marathon. A Pékin, ke robot le plus rapide a parcouru 21 kilomètres en seulement 50 minutes et 26 secondes, soit plus vite que n'importe quel détenteur du record du monde humain.
Publié: 11:07 heures
|
Dernière mise à jour: 11:26 heures
Le robot humanoïde a parcouru un semi-marathon a une moyenne de 25 km/h.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Lancés à pleine vitesse, certains rappellent la légende jamaïcaine Usain Bolt: des robots humanoïdes ont battu dimanche à Pékin le record du monde humain du semi-marathon, illustrant les spectaculaires avancées technologiques chinoises dans le secteur.

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Les spectateurs étaient massés le long des routes pour voir courir les machines. Le semi-marathon de Yizhuang a vu s'affronter d'un côté des robots, debout sur leurs deux jambes, et de l'autre des humains - chaque groupe évoluant sur une voie parallèle mais différente, afin d'éviter toute collision.

25 km/h de moyenne

Le robot champion, équipé d'un système de navigation autonome et représentant la marque chinoise de smartphones Honor, a bouclé les quelque 21 kilomètres en 50 minutes 26 secondes – soit une moyenne d'environ 25 km/h – selon la télévision publique CCTV.

C'est plus rapide que le résultat du premier concurrent humain, mais surtout que le record du monde chez les hommes (57 minutes 20 secondes), détenu par le coureur ougandais Jacob Kiplimo.

Des progrès fulgurants

Les progrès lors de ce semi-marathon sont spectaculaires par rapport à l'édition 2025. A l'époque, le robot vainqueur l'avait emporté en un temps trois fois plus long (2 heures 40 minutes et 42 secondes) et de nombreuses chutes avaient émaillé l'épreuve.

Les démarches des machines étaient bien plus fluides cette année et le nombre d'équipes participantes est passé d'une vingtaine à plus d'une centaine. Un signe de l'engouement croissant pour le secteur, selon les organisateurs.



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