Pour s'évader, les soldats nord-coréens s'enivrent au front

1/5 Un soldat nord-coréen est couché dans la neige dans la région de Koursk. Photo: Capture d'écran Telegram

Janine Enderli

Quelque 11'000 Nord-Coréens se sont soudainement retrouvés au cœur du plus grand conflit sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Du jour au lendemain, ils ont quitté le pays le plus isolé du monde pour se retrouver au front, dans le sud-ouest de la Russie. Le tout sans aucune expérience des systèmes d'armes modernes ou des tactiques de guerre russes. A en croire les données des services secrets américains et ukrainiens, des centaines de jeunes combattants nord-coréens sont déjà tombés lors d'opérations dans la région russe de Koursk.

Selon le portail d'information américain «Newsweek», qui se réfère au service de renseignement militaire ukrainien (HUR), le moral des mercenaires envoyés par Kim Jong-un est au plus bas.

Beuverie pendant la nuit du Nouvel-An

De son côté, l'Institute for the Study of War (ISW) part du principe que les commandants russes envoient les troupes étrangères au combat sans le précieux soutien des blindés. Ces fantassins recevraient par ailleurs l'ordre de mener des attaques d'usure répétées le long du front. Les soldats nord-coréens seraient «constamment» bombardés par la propagande russe afin d'illustrer l'importance du soutien de Pyongyang à l'effort de guerre de Moscou, mais «l'esprit combatif des Nord-Coréens a fortement baissé», indique le rapport.

Afin d'échapper à cette situation désespérée, les jeunes recrues auraient souvent recours à l'alcool. Dernier exemple en date: la nuit de la Saint-Sylvestre, lorsque les hommes de Kim, en mission de combat, se seraient massivement enivrés, affirme un message posté sur Telegram.

L'abus d'alcool est passible de sanctions disciplinaires

Ces informations n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante. Une demande en ce sens de «Newsweek» auprès du ministère russe de la Défense est restée sans réponse.

Mais le fait que les soldats nord-coréens sombrent dans l'alcool en pleine guerre en Ukraine risque de leur attirer des problèmes. En effet, l'armée russe rencontre elle-même depuis longtemps des difficultés avec des soldats accros à la bouteille. Ceux qui se font prendre risquent des sanctions draconiennes. Ils sont par exemple transférés dans une unité spéciale qui est engagée en première ligne sur le champ de bataille. Le bataillon appelé «tempête Z» déplore un taux de survie très faible. Il est par conséquent particulièrement redouté par les soldats russes.

Poutine est le «meilleur ami» de Kim

Kim lui-même ne semble pas particulièrement s'émouvoir de la perte de ses hommes. Dans son message du Nouvel-An, le dirigeant nord-coréen a qualifié son homologue Vladimir Poutine de «meilleur ami et camarade». Il a adressé ses «salutations cordiales et ses meilleurs vœux au peuple frère russe et à tous les membres des vaillantes forces armées russes». Kim a dit espérer que «le peuple russe vaincra le néonazisme et remportera une grande victoire».

«Pour la Corée du Nord, les soldats sont un bon moyen de gagner de l'argent», estime Andrei Lankov, expert de la Corée du Nord et directeur du Korea Risk Group, dans une interview accordée à la BBC. Selon lui, Kim reçoit environ 2000 dollars par mois pour chaque soldat. Mais ce n'est pas tout. Pyongyang bénéficie en outre d'un autre cadeau: l'accès à la technologie militaire russe, explique l'expert.