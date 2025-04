Des tirs d'artillerie des paramilitaires sur la ville assiégée d'El-Facher au Darfour, dans l'ouest du Soudan, ont fait plus de 30 morts et des dizaines de blessés, a rapporté lundi un comité de résistance local.

Plus de 30 morts dans des tirs des paramilitaires au Soudan

Des personnes ayant fui un camp de réfugiés font la queue pour obtenir des rations de nourriture. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

A El-Facher, ville étouffée par le siège dans l’ouest du Darfour, l'artillerie des paramilitaires a une fois de plus semé la mort: plus de 30 vies fauchées et des dizaines de blessés, selon un comité de résistance local qui a tiré la sonnette d’alarme lundi.

L'attaque, qui a eu lieu dimanche, a impliqué des «tirs d'artillerie lourde» et a visé des quartiers habités de la ville, a déclaré le comité de résistance. Les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) sont en guerre contre l'armée depuis deux ans dans ce pays d'Afrique de l'Est.

Attaques au Darfour

Après la perte de la capitale Khartoum en mars, les paramilitaires ont concentré leurs attaques au Darfour pour tenter de s'emparer d'El-Facher, la dernière capitale provinciale de cette région à leur échapper.

Le 13 avril, les FSR ont annoncé avoir pris le camp de Zamzam, proche d'El-Facher, où vivaient plus de 500'000 déplacés, lors d'un assaut qui a fait plus de 400 morts, selon l'ONU. Assiégée depuis près d'un an, El-Facher est le dernier grand bastion urbain du Darfour encore sous le contrôle de l'armée.

La guerre au Soudan a fait des dizaines de milliers de morts, déraciné 13 millions de personnes et plongé dans la famine une partie du troisième plus grand pays d'Afrique.