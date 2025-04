Plus de 400 personnes ont été tuées lors des récentes attaques des paramilitaires soudanaises au Darfour, une région de l'Ouest du Soudan.

Plus de 400 personnes ont été tuées au Darfour par les paramilitaires

Plus de 400 personnes ont été tuées au Darfour par les paramilitaires

Des familles paient quelques francs pour traverser la frontière entre le Soudan et le Tchad. (Image d'archive) Photo: IMAGO/Le Pictorium

ATS Agence télégraphique suisse

Selon des «sources crédibles» citées par les Nations unies, plus de 400 personnes ont perdu la vie lors des récentes attaques menées par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) dans la région du Darfour occidental, au Soudan.

«Notre équipe soudanaise a confirmé 148 morts, mais ce chiffre est largement sous-estimé, car nos vérifications sont en cours», a déclaré à l'AFP Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, ajoutant que «des sources crédibles ont fait état de plus de 400 morts».

Autre office de l'ONU à s'exprimer lundi, le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) indique que la guerre au Soudan a fait «13 millions de déplacés et réfugiés» en deux ans dont de nombreux enfants et des femmes qui «ont raconté avoir été violées», a affirmé lundi à l'AFP un responsable régional du Haut commissariat des réfugiés (HCR) à Dakar.

Un drame qui dure depuis deux ans

Le Soudan, troisième plus grand pays d'Afrique en superficie, est déchiré depuis avril 2023 par un sanglant conflit entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du pays depuis un coup d'Etat en 2021, et les forces de son ex-adjoint, le général Mohamed Hamdane Daglo.

«Le conflit a provoqué le déplacement de 13 millions de personnes dont 8,6 millions de déplacés internes et plus de 3 millions de réfugiés (...) formés à peu près par 88% de femmes et d'enfants qui fuient à la recherche de sécurité d'abord», a dit, dans un entretien avec l'AFP, le directeur régional du HCR Abdouraouf Gnon-Kondé, de retour d'une visite dans la zone.