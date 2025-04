Des capteurs russes espions auraient été découverts autour du Royaume-Uni (illustration). Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Des capteurs russes, soupçonnés d'avoir été installés par Moscou pour espionner les sous-marins nucléaires britanniques ont été découverts en mer autour du Royaume-Uni, selon une enquête publiée dimanche par le journal «The Sunday Times». Selon le journal, «plusieurs» de ces capteurs ont été découverts échoués sur le littoral tandis que d'autres ont été «localisés par la Royal Navy».

Des responsables militaires et du renseignement ont affirmé au «Sunday Times» qu'ils pensaient qu'ils avaient été installés pour recueillir des informations sur les quatre sous-marins nucléaires que possède l'armée britannique. «Il ne fait aucun doute qu'une guerre fait rage dans l'Atlantique. C'est un jeu du chat et de la souris qui dure depuis la fin de la Guerre froide, et qui s'intensifie de nouveau», a indiqué un responsable de l'armée, cité anonymement.

Durant son enquête, le «Sunday Times» affirme avoir découvert des engins russes sans pilote «dissimulés près de câbles de communication sous-marins», tandis que, selon le ministère de la Défense, des yachts appartenant à des oligarques russes ont pu être utilisés pour conduire des opérations de reconnaissance sous-marine.

Londres évoque des «»spéculations

Contacté par l'AFP, le ministère britannique de la Défense a estimé qu'il s'agissait de «spéculations».«Notre force de dissuasion nucléaire en mer continue de patrouiller les océans du monde sans être détectée, comme elle le fait depuis 56 ans», a-t-il ajouté. En janvier dernier, il avait indiqué que le navire de surveillance russe Yantar était entré dans les eaux britanniques et avait été repéré dans la Manche.

Le ministre de la Défense, John Healey, avait alors averti le président Vladimir Poutine que Londres n'hésiterait pas à prendre «des mesures énergiques pour protéger le Royaume-Uni». Plusieurs câbles sous-marins de télécommunications et d'alimentation électrique ont été endommagés ces derniers mois dans la mer Baltique.

Dirigeants européens et experts soupçonnent des actes de sabotage orchestrés par la Russie. Ces accusations ont été démenties par Moscou.