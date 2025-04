Le 14 août 2024, Joseph Tater est au tribunal de Mouscou et condamné à 15 jours de prison. Photo: AFP

Un ressortissant américain détenu en Russie et devant être jugé ce mois-ci alors qu'il est accusé de violence contre un policier, a été interné dans un hôpital psychiatrique, a rapporté dimanche l'agence de presse d'État TASS.

Joseph Tater avait été arrêté à Moscou en août 2024 et est accusé de s'en être pris à un policier après un esclandre dans un hôtel moscovite où il avait agressé verbalement des employés, selon la justice russe. S'il est reconnu coupable, il encourt jusqu'à cinq ans de prison.

«Des idées délirantes»

Un tribunal moscovite a accédé à la demande des médecins d'un hôpital psychiatrique d'hospitaliser de force l'Américain pour troubles mentaux, a rapporté TASS, citant des documents judiciaires.

L'agence a indiqué qu'une commission médicale composée de médecins de l'hôpital psychiatrique Alexeyeva de Moscou avait constaté le 15 mars que Joseph Tater présentait «une tension, une impulsivité (et) des idées et attitudes délirantes», notamment un sentiment de «persécution» et un «manque d'esprit critique envers son état».

Dans le cadre de l'enquête, Joseph Tater a été hospitalisé au Centre Serbsky de Moscou pour des examens, a encore rapporté TASS. Cet hôpital psychiatrique était connu à l'époque soviétique pour avoir délivré de faux diagnostics de troubles psychiatriques sur des dissidents politiques.

Le procès de Joseph Tater doit s'ouvrir le 14 avril devant un tribunal de Moscou. Il était sorti de détention préventive le 13 mars. Son avocat a fait appel de son hospitalisation, a rapporté TASS, accusant la Russie d'avoir décidé «d'isoler l'accusé de la société en le plaçant dans un hôpital psychiatrique».

La Russie a arrêté plusieurs citoyens américains ces dernières années, accusés d'espionnage, de critiques envers l'armée russe, de vols mineurs et de conflits familiaux. Lors d'une audience en septembre, Joseph Tater avait déclaré vouloir renoncer à sa nationalité américaine, se considérant être la cible de la CIA depuis des années, ont rapporté les agences de presse russes.

Son avocat a déclaré au juge que Joseph Tater était venu en Russie «dans le but d'obtenir l'asile politique en raison de persécutions de la part des autorités américaines compétentes». Pendant l'offensive en Ukraine et dans un contexte de tensions avec l'Occident, le président Vladimir Poutine a facilité l'installation de citoyens occidentaux en Russie pour des raisons politiques.