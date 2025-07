6000 personnes ont été évacuées en Polynésie française, selon les autorités

Les autorités ont mis à l'abri les populations des îles de Nuku Hiva, Hiva Oa et Ua Huka en Polynésie française, selon Xavier Marotel, secrétaire général du Haut Commissariat de la République en Polynésie française sur Franceinfo.

«La population de ces trois îles, c'est un peu plus de 6000 personnes. L'île la plus peuplée c'est Nuku Hiva avec un peu plus de 3000 personnes réparties sur différents villages», explique-t-il.

Ce dernier explique que les Polynésiens sont habitués aux phénomènes naturels de l'océan et qu'il n' y a «pas de difficulté à mettre la population en sécurité car se sont des îles hautes».