La mise à jour de l'iPhone, l'iOS 18.4, permet de rendre le smartphone plus sûr et offre de nouvelles fonctionnalités, notamment liées à l'Intelligence artificielle. Voici les avantages.

1/2 L'iOS 18.4 est désormais accessible. La mise à jour du système d'exploitation de l'iPhone apporte de nombreuses nouveautés. Photo: Tobias Bolzern

1 Sécurité renforcée

L'un des points forts de la nouvelle mise à jour: davantage de sécurité. Plus de 62 problèmes différents ont été réglés. Sans mise à jour, le smartphone s'expose donc à des risques. Il y a par exemple une faille dans le Webkit, la base technique du navigateur Safari. Cette faille permet par exemple aux pirates informatiques d'introduire des scripts malveillants. Par ailleurs, un problème au cœur du système de l'iPhone a été corrigé. Contrairement à la mise à jour d'urgence iOS 18.3.2 de mars passé, aucune attaque n'a été signalée pour les failles de sécurité désormais corrigées – du moins pour l'instant.

2 Nouveaux émojis

Avec la mise à jour, huit nouveaux émojis font également leur apparition:

Un visage avec des cernes

Une empreinte digitale

Une tache de couleur

Une betterave

Un arbre sans feuillage

Une harpe

Une pelle

Le drapeau de Sercq (île Anglo-Normande)



Il y a aussi une nouvelle fonction, dite «Genmoji». Elle permet de créer des émojis personnalisés. Pour cela, il faut activer le clavier émoji, appuyer sur le bouton Genmoji (en haut à droite) et décrire son idée en quelques mots. L'intelligence artificielle transforme ensuite le texte en une image. Comme par exemple… en une vache avec des lunettes de soleil! Il est aussi possible de transformer des personnes en émojis. Avantage: aucune donnée n'est envoyée dans le cloud.

Un exemple rigolo d'émojis personnalisables.

Intelligence artificielle (IA)

Autre bonne nouvelle pour les germanophones et les bilingues. Désormais, Apple Intelligence, le propre système d'Intelligence artificielle (IA) d'Apple, fonctionne pour la première fois en allemand. Seul l'anglais était possible jusqu'à présent.

Apple traverse actuellement une crise de l'IA. L'amélioration de Siri, que le fabricant a annoncée en grande pompe l'été dernier, pourrait être retardée jusqu'en 2026. C'est pourquoi le nombre de fonctions disponibles jusqu'à présent sur les iPhone reste limité:

Résumé de messages: Les messages et les e-mails sont automatiquement résumés, ce qui offre un gain de temps. Il devrait y avoir moins d'erreurs, contrairement à avant où le problème était récurrent.

Les messages et les e-mails sont automatiquement résumés, ce qui offre un gain de temps. Il devrait y avoir moins d'erreurs, contrairement à avant où le problème était récurrent. Outils d'écriture: Les textes peuvent être corrigés, reformulés ou résumés dans chaque application. Les outils sont disponibles grâce à la correction ou la reformulation, après avoir sélectionné le texte souhaité. Il n'est concrètement pas possible de créer un texte à partir de zéro, mais seulement de le réécrire.

Les textes peuvent être corrigés, reformulés ou résumés dans chaque application. Les outils sont disponibles grâce à la correction ou la reformulation, après avoir sélectionné le texte souhaité. Il n'est concrètement pas possible de créer un texte à partir de zéro, mais seulement de le réécrire. Intelligence visuelle: Sur l'iPhone 16, 16e et 15 Pro, il est possible d'analyser les objets environnants, en appuyant sur le bouton de la caméra. Il est aussi possible de rechercher des objets similaires directement sur Google.

Sur l'iPhone 16, 16e et 15 Pro, il est possible d'analyser les objets environnants, en appuyant sur le bouton de la caméra. Il est aussi possible de rechercher des objets similaires directement sur Google. Messages prioritaires: Les messages importants apparaissent maintenant en haut de l'écran de verrouillage.

Les fonctions d'IA ne sont toutefois disponibles que sur les derniers modèles – qui ont plus de mémoire vive, soit l'iPhone 16, l'iPhone 16e, l'iPhone 15 Pro et Pro Max, les iPads ainsi que les Macs équipés d'un processeur M. Mais cela occupe de la place, environ 6 Go. En cas de manque d'espace (ou d'envie), il est possible de désactiver les fonctions sous Réglages > Apple Intelligence & Siri.

Mais aussi…

La mise à jour offre toute une série de nouveautés:

E-mails: L'application classe désormais automatiquement les e-mails en quatre catégories différentes: importants, transactions, nouvelles et publicité. Il est possible de revenir à l'ancienne version, en cliquant sur les trois points (en haut à droite).

Choix des apps: Les utilisateurs peuvent choisir quelles applications doivent être utilisées par défaut pour la navigation, les traductions, les e-mails ou les messages – par exemple Firefox au lieu de Safari. Cela se fait en allant dans Paramètres > Apps > Apps par défaut.

Retouche photo: Les amateurs de photos peuvent éliminer les éléments, objets ou personnes indésirables sur les images. Il faut sélectionner la photo souhaitée, cliquer sur «Modifier», puis «Nettoyer». La fonctionnalité doit tout d'abord être téléchargée. Cette fonctionnalité est satisfaisante en ce qui concerne les petits objets en arrière-plan. Pour les objets centraux, les résultats peuvent être un peu moins concluants.

Comment installer l'iOS 18.4?

Pour installer la mise à jour, il faut aller sous Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Avant l'installation, il faut impérativement faire une sauvegarde de l'iPhone. Il faut également que votre smartphone soit connecté et qu'il ait suffisamment de batterie, en étant chargé au moins à 50% ou en étant directement branché sur une prise.