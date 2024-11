Mike Tyson est revenu sur un clip viral le montrant en train d'agir très bizarrement avec la star des réseaux sociaux Hasbulla Magomedov, en mars 2023. Il admet sa confusion dans un moment de gène et de (grand) plaisir.

En 2023, Mike Tyson s'était comporté très bizarrement avec la star des réseaux sociaux Hasbulla Magomedov... Photo: D.R.

Antoine Hürlimann Responsable du pôle News et Enquêtes

Si vous avez vu cette scène, vous ne pouvez pas l'oublier. En mars 2023, dans un entretien filmé, la star planétaire de la boxe Mike Tyson saisit le phénomène des réseaux sociaux Hasbulla Magomedov pour lui faire «gouzi-gouzi» sur le visage, rendant ce dernier visiblement très mal à l'aise.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Si certains ont voulu voir un clin d'œil à la terrible morsure faite à l'oreille d'Evander Holyfield par l'homme aux poings d'acier, d'autres ont rapidement estimé que Mike Tyson avait simplement pris le vingtenaire pour un très jeune enfant. Et pour cause: Hasbulla Magomedov est touché par une forme rachitisme, responsable d'un nanisme.

Attention, fou rire!

Quelle est la bonne version? Celui qui combattra la star de YouTube américaine Jake Paul, le 15 novembre, pour le premier événement de boxe en direct de Netflix, a mis fin à cet insoutenable suspens.

«J'ai cru que c'était un bébé», confie Mike Tyson à Andre Ward pour son podcast The Art Of Ward, souligne le «Daily Mail», ce 3 novembre. Le champion au visage tatoué enchaîne dans l'hilarité générale: «Je ne savais pas. Il me donnait des coups de poing. Je ne sais pas, mec. Je suis comme ça avec les enfants. J'étais en train de faire un câlin à ce type. Il a environ 26 ans (ndlr: 22 en réalité).»