L'incroyable transformation physique de Mike Tyson

Mike Tyson sera de retour sur un ring le 15 novembre prochain. Photo: Getty Images for Netflix

Blick Sport

Le 15 novembre prochain, Mike Tyson (50-6) fera son retour sur un ring de boxe en affrontant Jake Paul (10-1), youtubeur devenu boxeur. Si ce combat devait initialement se dérouler le 20 juillet dernier, il a été repoussé en raison des problèmes de santé dont était atteint l'ex-professionnel aujourd'hui âgé de 58 ans.

Sur X, ce dernier a posté des clichés de lui à l'entraînement, et il semblerait qu'il soit revenu au top de sa forme. «Je me débrouille et je m'en sors très bien. Je suis très reconnaissant. Je vais bien. J'ai hâte de me battre. J'ai vraiment hâte d'y être. Quand on y pense, indépendamment de mon âge (ndlr: 58 ans), ce type (ndlr: Jake Paul, 27 ans) n'a que dix combats à son actif. Je peux me battre un peu avec mon expérience. Si je me bats à 10% de ce celui que j'ai été, il ne pourrait pas rivaliser. Et c'est sincère», estime l'ancien champion du monde.

«Je le fais pour me tester»

L'événement, qui sera disponible en exclusivité sur Netflix, apportera à chacun des deux combattants une belle somme d'argent: 30 millions de dollars. Mais Mike Tyson l'assure, ce n'est pas pour cela qu'il a accepté de relever le défi. «L'argent de ce combat ne va pas changer mon mode de vie. Je ne vais pas cracher sur un peu d'argent, comme tout le monde, mais je ne le fais pas pour des raisons financières. Ma vie ne va pas changer d'un pour cent après ce combat. Je vais toujours vivre de la même façon. Je le fais juste parce que je veux me tester.»