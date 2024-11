Plus de 90 passagers et membres d'équipage d'un avion russe ont été évacués dimanche soir après qu'un de ses moteurs a pris feu à l'atterrissage à Antalya, dans le sud de la Turquie, a indiqué le ministère des Transports.

Des flammes ont jailli de l'avion après l'atterrissage. Photo: Screenshot X

AFP Agence France-Presse

Le Soukhoï Superjet-100 de la compagnie Azimuth Airlines atterrissait à l'aéroport d'Antalya, sur la côte méditerranéenne de la Turquie, lorsqu'un incendie s'est déclaré dans son moteur, a-t-il précisé dans un communiqué.

Un responsable de l'aéroport a précisé à l'agence Anadolou qu'il s'agissait du moteur gauche, et que l'incendie avait été éteint rapidement. «89 passagers et 6 membres d'équipage qui étaient à bord ont été évacués sans encombre à 21H43 (18H43 GMT, ndlr) et il n'y a pas eu de blessés», selon le ministère.

L'avion arrivait de Sotchi, une célèbre station balnéaire russe de la mer Noire. Tous les atterrissages à l'aéroport d'Antalya ont été suspendus jusqu'à 03H00 (0H00 GMT) lundi, tandis que les avions au départ ont été envoyés sur la piste militaire de l'aéroport, a indiqué le ministère.