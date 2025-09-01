L'ancien ministre danois Henrik Sass Larsen est jugé pour possession de contenu pédopornographique. Il affirme avoir cherché des preuves d'abus subis dans son enfance. Le verdict sera rendu lundi, avec une peine maximale d'un an d'emprisonnement possible.

Au premier jour du procès, l'ex-député a raconté avoir reçu un courriel contenant un lien vers une vidéo le montrant violé par un homme alors qu'il avait autour de trois ans. Photo: keystone-sda.ch

Henrik Sass Larsen, ancienne éminence grise de la social-démocratie danoise un temps ministre de l'Industrie, doit être fixé lundi sur son sort au dernier jour de son procès pour possession de contenus pédopornographiques. L'affaire suscite un vif intérêt dans le petit pays scandinave. S'il reconnait avoir été possession de ces images, plus de 6000 photos et de 2000 vidéos, selon l'acte d'accusation, «il cherchait du contenu le montrant enfant» subissant un viol, a assuré à l'AFP son avocate, Berit Ernst.

L'ex-député est également poursuivi pour possession d'une poupée sexuelle représentant un enfant. Au premier jour du procès, M. Sass, 59 ans, a raconté avoir reçu un courriel contenant un lien vers une vidéo le montrant violé par un homme alors qu'il avait autour de trois ans.

Il affirme avoir ensuite reçu une autre vidéo, où une fillette de trois ans est violée en sa présence alors qu'il a environ le même âge.

Les deux vidéos ont directement disparu après visionnage mais ces épisodes l'ont incité à vouloir les rechercher pour identifier les personnes ayant commis ces violences pédocriminelles en explorant les recoins les plus sombres d'internet, a encore expliqué l'ex-ministre à ses juges. Devant la cour, il a regretté de ne pas avoir contacté la police au moment de la réception des vidéos.

La poupée? un cadeau

Pour son avocate, «la grande question c'est de savoir s'il est punissable d'être en possession de ce genre de contenu si c'est pour y chercher des informations sur vous-même». Le tribunal doit rendre son jugement lundi en fin de journée, après une dernière audience. Le code pénal danois prévoit une peine maximale d'un an d'emprisonnement en cas de possession ou d'accès à du contenu pédopornographique.

Quant à la poupée, qui n'a pas été saisie par la police mais dont une photographie a été montrée, M. Sass assure ne jamais l'avoir achetée mais l'avoir reçue en cadeau après un achat sur internet. L'affaire avait été révélée au printemps et avait conduit à l'exclusion d'Henrik Sass Larsen du parti social-démocrate.

En mars, la cheffe du gouvernement danois Mette Frederiksen avait fait part de son «choc». «Mon client est une personne très connue, c'est naturel que la presse se soit emparée de l'affaire», a dit son conseil. «Il a hâte que tout soit fini.»