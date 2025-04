Environ 1400 suspects ont été identifiés dans le monde entier et 79 personnes ont été arrêtées. (Image prétexte) Photo: Shutterstock

SDA et Janine Enderli

Le 11 mars, au terme de trois ans de travail, des enquêteurs de 35 pays, dont la Suisse, ont réussi à mettre fin aux agissements d'un gigantesque réseau de pédophiles. Kidflix, l’une des plus grandes plateformes mondiales de vidéos pédopornographiques, avec près de deux millions d’utilisateurs et plus de 70'000 vidéos, a été fermée. Cette plateforme, créé par des cybercriminels en 2021, était devenue l'une des plus populaires pour les pédocriminels.

Selon l'agence Europol, il s'agit de la plus grande opération jamais menée en Europe contre les abus sexuels sur les enfants. Finalement, environ 1400 suspects ont été identifiés dans le monde entier et 79 personnes ont été arrêtées. Ils ne sont pas seulement soupçonnés d'avoir téléchargé des vidéos d'abus sexuels sur des enfants, mais également d'agressions.

Une coopération nécessaire

Comme l'écrit l'Office fédéral de la police (Fedpol) à notre demande, dix personnes ont été «placées en détention provisoire» en Suisse entre le 10 et le 23 mars. Concrètement, les polices cantonales d'Argovie, de Berne, de Bâle-Campagne, de Genève, de Thurgovie, de Vaud et de Zurich ont été impliquées dans cette enquête qui a débuté en 2022.

«Ce type de criminalité est transnationale. C'est particulièrement vrai pour la criminalité numérique et surtout pour la pédocriminalité. Sans une coopération intensive entre les cantons, la Confédération et les pays étrangers, les enquêtes ne pourraient pas aboutir», écrit la porte-parole de Fedpol. Durant le mois de mars, les enquêteurs ont saisi des milliers d'appareils électroniques et un total de plus de 91'000 vidéos.