Un homme a dû payer 14'225 euros pour son sauvetage dans les Dolomites, car il a ignoré des messages d'avertissements. (image d'illustration) Photo: Getty Images

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Cette randonnée en Italie a coûté très cher à un touriste britannique… Après avoir ignoré les avertissements de dangers dans les Dolomites, il a reçu une facture totale de 14’225 euros (13'291,84 francs), relate «The Guardian» ce lundi 4 août.

Et pour cause: l’homme de 60 ans s’est aventuré sur un sentier fermé, la Ferrata Berti. Et ce, malgré des panneaux en anglais et en italien indiquant le risque de glissements de terrain.

Un citoyen non-européen

Le chef des secours alpins de San Vito di Cadore, Nicola Cherubin, explique que l’homme a quitté le sentier jeudi matin et ignoré les barrières d’avertissement. Pris de panique à cause d’une chute de pierres, il a appelé les secours à 15h30. Il a pourtant assuré au chef des secours alpins n’avoir pas vu les panneaux «fermé». L’opération de sauvetage, compliquée par des conditions météorologiques difficiles, a nécessité deux hélicoptères et plusieurs secouristes.

11’160 euros pour 93 minutes d’hélicoptère: pourquoi un coût si élevé? Car l’homme, originaire du Royaume-Uni, n’est plus considéré comme un citoyen de l'union européenne… Brexit oblige. Quelques jours auparavant, deux randonneurs belges ont été secourus dans des circonstances similaires, pour une facture moins importante grâce à leur passeport européen.

Giuseppe Dal Ben, commissaire de l'autorité sanitaire des Dolomites, a rappelé l’importance de respecter la montagne. Et que les hélicoptères ne doivent pas être utilisés pour des situations évitables, car cela pourrait compromettre d’autres opérations urgentes. Une situation similaire était arrivée à des alpinistes tchèques en Autriche. Ils avaient reçu une facture totale de 21'000 euros pour le sauvetage qui avait duré plus de 15 heures. Ils avaient ignoré les avertissements météo.