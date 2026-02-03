L'Organisation mondiale de la santé (OMS) demande 1 milliard de dollars pour faire face aux urgences sanitaires cette année dans plus de 35 pays. Le montant est inférieur de 500 millions par rapport à l'année dernière.

ATS Agence télégraphique suisse

«De nombreux gouvernements font face à des contraintes budgétaires réelles et l'attention politique se tourne vers les questions intérieures», a dit mardi à Genève le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus au moment de lancer cet appel. L'institution va mettre en œuvre avant tout des dispositifs qui sauvent des individus.

Des fonds flexibles

Elle va se concentrer sur les questions où elle a une valeur ajoutée. «Ces ressources sont requises pour maintenir des prestations de santé indispensables, empêcher les épidémies et soutenir ceux qui soulignent dans les conditions les plus difficiles», a insisté M. Tedros. L'arrêt de la collaboration des Etats-Unis ne devrait pas affecter largement le financement de la réponse aux urgences sanitaires. Ce pays ne figurait pas parmi les principaux pays qui alimentent cette assistance.

L'OMS demande des fonds flexibles. «Pour que nous puissions prendre des décisions en nous appuyant sur les besoins», a affirmé à la presse le directeur des urgences sanitaires à l'OMS, Chikwe Ihekweazu. «Nous sommes très inquiets» de la dimension des défis et «de comment nous y répondrons», a-t-il dit. Les coupes mondiales sur la santé ont provoqué l'année dernière la fermeture ou la diminution des efforts de 6700 centres de santé dans une vingtaine de situations humanitaires. Et 53 millions de personnes ont été privées de soins.

L'OMS a répondu à 50 urgences sanitaires dans 82 pays. Plus de 30 millions d'individus ont pu être pris en charge, selon l'institution. Des milliers de centres de santé ont été aidés et près de 1500 cliniques mobiles ont été lancées. La surveillance a aussi permis d'éviter plus de 450 menaces de santé publique.