Une idée pour sauver des vies
A 13 ans, elle invente une aide pour les personnes sans-abri

Rebecca Young a inventé une couverture thermique à l'énergie solaire pour aider les personnes sans-abri. A 13 ans, cette étudiante écossaise a remporté un prix d'ingénierie grâce à son invention.
Publié: 22:44 heures
Rebecca Young a inventé une couverture thermique à l'énergie solaire pour aider les personnes sans-abri.
Photo: Instagram / Elaine Livingstone
Luisa GambaroJournaliste

A 13 ans, Rebecca Young a inventé une aide pour les personnes sans-abri: une couverture thermique alimentée à l'énergie solaire, révèle «The Guardian». 

La jeune Ecossaise vit à Glasgow et ce qui ne devait qu'un simple projet scolaire pour la Kelvinside Academy a rapidement pris une ampleur nationale. Grâce à son invention, Rebecca Young a remporté un prix d'ingénierie lors d'un concours au Royaume-Uni, face à 70'000 autres participants. L'entreprise Thales, sponsor du concours, a ensuite conçu 30 couvertures qui ont été données à six associations caritatives de Glasgow. Rebecca affirme que 120 autres couvertures sont en préparation. 

Une idée pour sauver des vies

La question du sans-abrisme est complexe et ne peut pas être résolue seulement avec des couvertures. Néanmoins, l'initiative de Rebecca pourrait sauver des vies lors des hivers glaciaux de Glasgow. «Ce projet m'a permis de découvrir un autre aspect de l'ingénierie et comment elle pouvait concrètement aider les gens», a-t-elle confié au média britannique.

Rebecca a été recensée dans le Top 10 des adolescentes de l'année par le «Times Magazines», récompensant leurs innovations, leur solidarité et leur engagement social. 

