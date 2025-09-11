L'entreprise Jane Street, basée à New York, verse à ses jeunes employés un salaire mensuel de 18'400 CHF. Elle recrute les diplômés des meilleures universités américaines et l'entreprise n'est pas la seule à proposer des salaires élevés pour les juniors.

Les stagiaires de cette entreprise gagnent plus que des cadres suisses

Nathalie Benn

Le montant des salaires est un secret bien gardé dans notre pays, aussi bien pour les employeurs que pour les employés. C'est bien connu: les Suisses n'aiment pas parler d'argent. Mais tout le monde sait qu'en général, les stagiaires sont en bas de la chaîne alimentaire en termes de salaires. Ils gagnent souvent quelques centaines de francs par mois, voire moins.

Mais une entreprise financière new-yorkaise nous montre que les temps changent et qu'aujourd'hui il est possible de traiter les stagiaires différemment, rapporte la «NZZ».

Jane Street verse à ses stagiaires l'équivalent de 4600 francs suisses bruts par semaine, soit un salaire mensuel de 18'400 francs (23'200 dollars), a révélé le portail E-Financialcareers. En d'autres termes: leurs stagiaires gagnent plus que les cadres bancaires locaux, qui gagnent en moyenne «seulement» 18'166 francs suisses par mois.

Cette grille salariale ferait partie de la stratégie de Jane Street, à savoir traiter les juniors de la même manière que les cadres supérieurs. L'entreprise tente ainsi de se démarquer dans la course à la crème de la crème des jeunes diplômés américains.

Une opportunité plus alléchante

Jane Street est une société de trading internationale hautement spécialisée qui assure le bon fonctionnement des marchés financiers mondiaux. Contrairement à de nombreuses idées reçues, ce ne sont donc pas les poids lourds du secteur bancaire traditionnel – comme JP Morgan ou Goldman Sachs – qui offrent les salaires les plus élevés aux jeunes recrues. Récemment, la société britannique XTX Markets, une entreprise similaire à Jane Street, a fait sensation en offrant à ses stagiaires 35'000 dollars par mois.

Mais les banques américaines traditionnelles offrent aussi des opportunités alléchantes. Selon les dernières données de la plateforme en ligne Levels.fyi – qui compare les salaires de différents secteurs – la grande banque Capital One propose les stages les mieux rémunérés du secteur bancaire américain.

Pour un stage à New York City, vous pouvez gagner plus de 11'500 dollars par mois, en plus d'une indemnité de déménagement de 8000 dollars. Chez la banque Wells Fargo, les meilleurs stagiaires peuvent gagner jusqu'à 10'500 dollars par mois, tout comme chez JP Morgan. Selon le comparateur de salaires Glassdoor, la grande banque suisse UBS verse entre 4500 et 4900 francs.

En plus du secteur financier, les stages dans le secteur de l'informatique et des technologies – comme le développement de logiciels – sont aussi très rentables. Il y a deux ans, l'étudiant allemand en informatique Vu Ngo a révélé sur sa chaîne Tiktok que son salaire pour un stage d'été chez Google à Zurich était d'environ 9000 dollars bruts par mois.

L'année dernière, le patron de Meta, Mark Zuckerberg, a aussi tenté de recruter un jeune prodige allemand de l'informatique qui venait d'obtenir son doctorat pour un stage dans son entreprise. Meta a proposé au chercheur en IA environ 7000 euros (soit 6528 francs suisses) par mois.

Et en Suisse?

Selon la plateforme d'emploi Indeed, le salaire annuel brut moyen pour un stage en Suisse s'élève à 40'000 francs, soit 3333 francs par mois. En comparaison à l'international, la Suisse est bien classée: selon Indeed, le salaire mensuel brut en Allemagne est de 1100 euros par mois.

En France, la loi oblige les employeurs à ne payer leurs stagiaires que 4 euros et 35 centimes par heure, ce qui donne environ 600 euros bruts par mois pour un emploi à temps plein (35 heures par semaine en France). En Angleterre, les stagiaires gagnent en moyenne 2340 francs par mois.