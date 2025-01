L'orage et la pluie glaciale n'ont pas arrêté les fêtards à New-York

La mythique fête de Nouvel An sur Times Square a à nouveau mobilisé la foule de New-York. Des milliers de fêtards ont bravé la pluie et l'orage.

Plus d'une tonne de confettis ont été déversés dans les rues de New-York. Photo: WireImage

AFP Agence France-Presse

Malgré l'orage et la pluie glaciale sur New York, des dizaines, peut-être des centaines de milliers de fêtards se sont embrassés à minuit pile mardi soir sur l'emblématique Times Square, heureux de célébrer «une fois dans sa vie» le Nouvel An dans la mythique mégapole multiculturelle américaine. Le passage vers la nouvelle année dans la «Grosse pomme» se déroule depuis 1907 sur ce carrefour au coeur de Manhattan, au croisement de Broadway et de la 42e rue, illuminé jour et nuit par les enseignes des théâtres, music-halls et écrans publicitaires numériques géants, taillant la légende de «la ville qui ne dort jamais».

«Je voulais vraiment vivre cette expérience. A New York, c'est une fois dans sa vie», a lancé mardi midi Jennifer Martinez, originaire de la République dominicaine mais qui habite sur l'immense île de Long Island à l'est de Manhattan. De même, Elizabeth Anderson, touriste mexicaine de 32 ans qui vit en Australie, était arrivé une dizaine d'heures avant les 12 coups de minuit sur Times Square déjà plein à craquer. Heureuse de son «troisième voyage à New York», ville où elle a rencontré son mari «il y a 11 ans». Le réveillon du Nouvel An sur Times Square est «sur la liste des choses à faire avant de mourir», a-t-elle proclamé.

1,3 tonne de confettis

La foule compacte avait les yeux rivés sur le clou du spectacle annuel: la fameuse descente de la boule de Times Square. A 23H59 (04H59 GMT), le maire de New York Eric Adams a déclenché un compte-à-rebours de 60 secondes pour faire descendre d'un pylône de 20 mètres une sphère géodésique, illuminée, couverte de cristal, mesurant 3,5 mètres de diamètre et pesant plus de cinq tonnes. A minuit tapante, la boule s'est éteinte laissant la place à un bref feu d'artifice sous les vivats, les baisers et les étreintes de fêtards extatiques.

Photo: keystone-sda.ch

Des dizaines de couples se sont embrassés sous les caméras du monde entier. Puis, comme le veut la tradition, plus de 1,3 tonne de confettis porteurs de voeux pour la nouvelle année ont été jetés des toits des immeubles entourant le carrefour réputé dans le monde entier. Puis, ont retenti les célébrissimes classiques «New York, New York» de Frank Sinatra et «What a Wonderful World» de Louis Armstrong. Chaque 31 décembre, dès midi, l'événement haut en couleurs et en musique attire des New-Yorkais, des touristes américains et étrangers rassemblés par dizaines de milliers, voire par centaines de milliers.

Craintes sécuritaires

La cheffe de la police de New York (NYPD), Jessica Tisch, avait même évoqué dans la presse un million de personnes attendues, encadrées par une «énorme quantité de policiers» en raison d'un climat géopolitique tendu depuis l'attaque du 7 octobre 2023 et la guerre entre Israël et le Hamas. Mais même après une campagne présidentielle électrique qui a vu la victoire retentissante du républicain conservateur Donald Trump, la police a écarté toute «menace crédible» à New York, bastion progressiste démocrate.

Photo: Anadolu via Getty Images

«Beaucoup de gens m'ont dit n'y allez pas, c'est bondé», a raconté Ruchit Patel, venu d'Inde. «J'ai grandi en regardant ça à la télé. Je voulais le vivre en personne», s'est exclamé le trentenaire. Les dernières fêtes sur Times Square ont toutefois été gâchés dans une ville mise à genoux par la pandémie de Covid en 2020-2021 et affectée depuis 2022 par une hausse délirante des prix des bars, restaurants et hôtels. Les réveillons 2020-2021 et 2021-2022 s'étaient déroulés sur Times Square quasiment vide, puis limité à 15'000 personnes masquées et vaccinées.

Et lors du passage de 2022 à 2023, un Américain de 19 ans avait attaqué des policiers à la machette. Il a été condamné en mai dernier à 27 ans de prison pour «tentative d'assassinat d'agents américains au nom du jihadisme», selon la justice. Pas de quoi effrayer Norquan Tirick Goldson, un New-Yorkais installé en Californie: «Quoi de mieux que de commencer la nouvelle année avec des étrangers du monde entier!». A minuit, au sud de Manhattan, une fois la pluie arrêtée, la ville a offert un feu d'artifice qui a illuminé la mythique Statue de la Liberté.