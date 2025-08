Zelensky appelle le monde entier à faire tomber Vladimir Poutine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé le monde à œuvrer pour un «changement de régime» en Russie, sans quoi Vladimir Poutine continuera, selon lui, à déstabiliser ses voisins.

Zelensky dénonce un «spectacle meurtrier» après de nouvelles frappes russes sur Kiev Photo: AFP

«Je crois que la Russie peut être poussée à mettre fin à cette guerre. C'est elle qui l'a commencée, et on peut la contraindre à y mettre un terme. Mais si le monde ne vise pas un changement de régime en Russie, cela signifie que même après la fin de la guerre, Moscou continuera à tenter de déstabiliser les pays voisins», a dit Zelensky, par lien vidéo, lors d'une conférence marquant les 50 ans des Accords d'Helsinki.

Volodymyr Zelensky a qualifié de «spectacle meurtrier» les dernières frappes russes qui ont tué au moins six personnes dont un enfant de six ans et sa mère à Kiev.

«Aujourd'hui, le monde a vu une fois de plus la réponse de la Russie à notre désir de paix, partagé avec l'Amérique et l'Europe. Un nouveau spectacle meurtrier. C'est pourquoi la paix sans la force est impossible», a-t-il déclaré sur les médias sociaux.

«Nous devons bloquer complètement la machine de guerre russe (...) utiliser tous les avoirs russes gelés – y compris les richesses volées issues de la corruption - pour défendre le monde contre l'agression russe», a dit Zelensky. «Il est temps de confisquer les avoirs russes, pas seulement de les geler, les confisquer et les utiliser au service de la paix, et non de la guerre», a-t-il ajouté.

Source: AFP