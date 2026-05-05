L'Ukraine va observer sa propre trêve avec la Russie à partir de mercredi

L'Ukraine va observer sa propre trêve avec la Russie à partir du 6 mai, a déclaré lundi le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, après l'annonce par Moscou d'une trêve unilatérale avec l'Ukraine à l'occasion des commémorations du 9 mai 1945.

«A ce jour, il n'y a eu aucune demande officielle adressée à l'Ukraine concernant les modalités d'une cessation des hostilités dont il est question sur les réseaux sociaux russes», a indiqué Zelensky dans un message publié sur la plateforme X. «A cet égard, nous annonçons un régime de cessez-le-feu à partir de 00H00 dans la nuit du 5 au 6 mai».

Source: AFP