Zelensky dit avoir eu une rencontre «productive» avec l'envoyé américain Kellogg

Volodymyr Zelensky a déclaré lundi avoir eu une «conversation productive» sur l'aide à la défense et les sanctions contre la Russie avec l'envoyé spécial des Etats-Unis Keith Kellogg, en déplacement à Kiev.

«Nous avons discuté du chemin vers la paix, et ce que nous pouvons faire concrètement pour s'en rapprocher», a écrit le président ukrainien sur les réseaux sociaux. «Cela inclut le renforcement de la défense aérienne ukrainienne, la production conjointe et l'acquisition d'armes de défense en collaboration avec l'Europe», ainsi que les «sanctions contre la Russie» et ses soutiens, a-t-il ajouté.

Source: AFP