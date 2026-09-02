Deux hommes munis de passeports russes sont soupçonnés d'avoir planifié un attentat à la bombe par drone contre l'aéroport de Leipzig. Les enquêteurs allemands affirment que des preuves ADN ont permis leur identification, tandis que Berlin accuse Moscou.

AFP Agence France-Presse

La police criminelle allemande a identifié l'ADN de deux hommes au passeport russe suspectés d'avoir amené un drone explosif à l'aéroport de Leipzig, une tentative d'attentat imputée mardi à la Russie par Berlin, rapportent trois médias allemands mercredi.

Pour le journal Süddeutsche Zeitung (SZ) et les groupes audiovisuels publics régionaux NDR et WDR, le premier suspect, de nationalité biélorusse mais qui possède aussi un passeport russe, serait entré dans l'espace Schengen muni d'un visa touristique italien délivré à Minsk.

Cet homme se serait déjà fait remarquer pour des infractions commises dans les pays baltes, affirment les trois médias. Le second suspect, qui posséderait un passeport letton et un russe selon NDR et WDR, et serait né en Russie selon SZ, aurait agi comme logisticien et instructeur de l'attaque. Arrivé fin juillet en Allemagne via l'aéroport de Berlin, il aurait loué une voiture pour se rendre dans la région de Leipzig (est) avant de quitter le pays deux jours avant l'attaque présumée, toujours selon les mêmes sources.

Les deux hommes auraient été identifiés grâce à des traces ADN retrouvées par la police scientifique et dans les environs de l'aéroport: sur un drone, dans une boîte de conserve remplie d'explosifs et sur une antenne fixée à un arbre. Les bases de données européennes ont permis d'établir des correspondances en Lituanie et en Finlande, corroborées par les informations des services de renseignement, toujours selon ces titres de presse.

«Une nouvelle erreur grossière»

L'Allemagne a annoncé mardi des mesures de rétorsion contre la Russie, après l'avoir accusée d'avoir envoyé ce drone chargé d'explosifs début août à l'aéroport de Leipzig, une plateforme militaire capitale pour l'armée allemande et pour l'Otan. Le drone avait été découvert dans la zone sécurisée des opérations de fret, à proximité de plusieurs avions-cargos ukrainiens, et un deuxième engin aurait heurté un avion-cargo de DHL quelques minutes plus tard.

Selon la presse allemande, un autre drone aurait été découvert plus tard près de l'aéroport, également avec des traces de substances explosives. Le ministre allemand de l'Intérieur Alexander Dobrindt a déclaré que «les enquêtes policières, les modes opératoires et les informations des services de renseignement» allemands démontrent «une responsabilité russe dans la tentative d'attentat à l'aéroport de Leipzig».

Le président Vladimir Poutine a dénoncé mardi une «nouvelle erreur grossière» de la part de l'Allemagne, devenue le premier soutien financier de l'Ukraine, et la diplomatie russe a annoncé mercredi avoir convoqué le chargé d'affaires allemand à Moscou. Depuis le début de la guerre en Ukraine, en février 2022, l'Allemagne et plusieurs autres Etats européens imputent régulièrement au Kremlin des opérations de déstabilisation, d'espionnage et de sabotage sur leur sol.







