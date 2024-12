L'accident ce mercredi d'un avion au Kazakhstan interroge, en raison de dommages inhabituels présents sur le revêtement extérieur de l'appareil. La Russie et les autorités kazakhes mettent en garde contre toute conclusion hâtive.

1/5 Mercredi matin, un avion d'Azerbaijan Airlines s'est écrasé à Aktau, au Kazakhstan. Au total, 29 personnes ont survécu au crash, 38 sont décédées. Photo: IMAGO/SNA

Cédric Hengy et ATS Agence télégraphique suisse

Un avion de ligne s'est crashé mercredi près de la ville kazakhe d'Aktau, sur la côte de la mer Caspienne. Sur les 67 personnes à bord – dont 5 membres de l'équipage – 38 personnes sont décédées, d'après le dernier bilan.

A lire aussi Près de 40 morts au Kazakhstan La défense aérienne russe a-t-elle accidentellement abattu l'avion?

Selon le site d'information kazakh «Tengrinews», les blessés sont Azerbaïdjanais, Russes et Kirghizes. Certains survivants présentent des blessures très graves. L'agence de presse russe Tass précise que 9 passagers russes ont été blessés, dont un enfant, et ont été rapatriés afin d'être soignés à Moscou. Leur état est jugé préoccupant.

L'avion de type Embraer 190 de la compagnie Azerbaijan Airlines se rendait de Bakou à Grozny, la capitale de la république russe de Tchétchénie, située dans le nord du Caucase. Il semblerait qu'en raison du mauvais temps, l'avion aurait mis le cap sur le Kazakhstan en passant par la mer Caspienne. L'appareil s'est finalement écrasé près d'Aktau.

Un tir de missile anti-aérien russe?

Après l'accident, des dommages inhabituels ont été constatés sur le revêtement extérieur de l'avion. Une vidéo prise après le crash montre plusieurs perforations au niveau de l'empennage de l'avion. Cela a rapidement engendré des spéculations sur un possible tir de missile anti-aérien russe sur l'appareil.

En Ukraine par exemple, mais aussi dans le camp de l'opposition russe à l'étranger, des accusations ont été lancées selon lesquelles la défense antiaérienne russe aurait tiré sur l'avion, en marge d'une attaque de drones ukrainiens que le Kremlin essayait de contrer. En effet, les autorités du Caucase du Nord ont signalé mercredi matin des attaques de drones ukrainiens. Une théorie reprise par le «Wall Street Journal», qui a écrit ce jeudi que l'accident a «probablement» été causé par la défense antiaérienne russe.

« Il serait faux d'émettre une hypothèse avant d'avoir les conclusions de l'enquête Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin »

D'après des blogueurs militaires russes, les dégâts subis par l'Embraer 190 correspondent à des impacts de canons antiaériens. L'entreprise Osprey Flight Solutions, spécialisée dans l'analyse des risques dans le domaine de l'aviation, soupçonne aussi que l'avion a été abattu, a indiqué le «Wall Street Journal». «Les images vidéo de l'épave et les conditions de sécurité de l'espace aérien au sud-ouest de la Russie indiquent qu'il est possible que l'avion a été touché par une forme d'artillerie antiaérienne», estime Osprey Flight Solutions.

Le Kazakhstan et la Russie appellent à la prudence

Le président du Sénat du Kazakhstan, Maulen Ashimbaev, a rejeté cette hypothèse, la qualifiant de «battage médiatique» et d'affirmation non étayée. «Ni le Kazakhstan, ni la Russie, ni l'Azerbaïdjan n'ont intérêt à cacher des informations», a-t-il affirmé.

De son côté, la Russie a mis en garde contre les spéculations sur un éventuel abattage de l'appareil. «Une enquête est en cours. Tout incident dans l'aviation doit être examiné par des autorités aéronautiques spécialisées», a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, cité par l'agence de presse russe Tass. «Il serait faux d'émettre une hypothèse avant d'avoir les conclusions de l'enquête.»

Des spécialistes du ministère kazakh des Transports, une délégation de l'Agence azerbaïdjanaise de l'aviation civile et des représentants d'Azerbaijan Airlines participent notamment à l'enquête. Des responsables d'Embraer et du centre brésilien d'enquête et de prévention des accidents aéronautiques (CENIPA) sont également attendus au Kazakhstan, selon les autorités kazakhes.

Deuil national décrété en Azerbaïdjan

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a décrété un jour de deuil national jeudi en Azerbaïdjan. Les corps des passagers et des membres d'équipage qui ont perdu la vie dans le crash seront transférés vers le pays dans un avenir proche, ont indiqué Azerbaijan Airlines et le ministère azerbaïdjanais des Situations d'urgence sur X.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Les passagers blessés seront aussi transportés vers l'Azerbaïdjan sur un vol spécial de la compagnie aérienne, à condition que leur état de santé le permette, a ajouté la compagnie aérienne sur le réseau social.