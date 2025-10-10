DE
Après 50 ans de carrière
Le chanteur des Moody Blues, John Lodge, est décédé à 82 ans

John Lodge, chanteur et bassiste des Moody Blues, est décédé à 82 ans. Connu pour «Nights in White Satin», il s'est éteint paisiblement entouré de sa famille. Sa carrière de 50 ans a marqué l'histoire de la musique britannique.
Publié: 15:14 heures
Le Britannique a eu une longue carrière.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Le chanteur et bassiste du groupe britannique Moody Blues, John Lodge, célèbre notamment pour sa chanson «Nights in White Satin» est décédé à l'âge de 82 ans, a annoncé vendredi sa famille dans un communiqué.

«C'est avec la plus profonde tristesse que nous devons annoncer que John Lodge nous a quittés de façon soudaine et inattendue», selon le texte du communiqué. «John s'est éteint tranquillement entouré des siens, sur la musique de The Everly Brothers et de Buddy Holly», ajoute le texte.

«Tous ceux qui ont connu cet homme au grand coeur savent que l'amour pour sa femme Kirsten et sa famille était ce qui comptait le plus pour lui, avant sa passion pour la musique et sa foi», toujours selon le communiqué.

Une carrière de 50 ans

Né à Birmingham, père de deux enfants, le musicien avait rejoint en 1966 les Moody Blues, créé au début des années 60. Sa carrière s'est étendue sur plus de 50 ans. «Il n'était jamais aussi heureux que sur scène», indique sa famille.

Les Moody Blues ont vendu plus de 70 millions d'albums dans le monde, selon le site officiel du musicien. «Nights in White Satin», l'une de leurs plus célèbres chansons, est sortie en 1967. Le groupe, dont tous les membres fondateurs sont décédés, a sorti des albums et continué de se produire jusque dans les années 2010.

