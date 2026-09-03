La fintech Revolut s'attaque au marché bancaire américain

Revolut a obtenu une autorisation conditionnelle des autorités américaines pour opérer en tant que banque nationale. Ce feu vert marque une étape clé vers son lancement aux Etats-Unis, prévu pour 2027.

AFP Agence France-Presse

La fintech britannique Revolut a annoncé jeudi avoir obtenu une autorisation conditionnelle des autorités américaines pour exercer en tant que banque nationale aux États-Unis, une étape majeure vers son lancement sur le plus grand marché financier mondial. Cette autorisation, accordée par l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC), l'organe de supervision bancaire rattaché au Trésor américain, lui ouvre la voie pour proposer directement à ses clients américains des prêts, des cartes de crédit et des dépôts assurés.

«L'autorisation conditionnelle délivrée par l'OCC constitue une première étape importante vers la création de Revolut Bank US», a estimé dans un communiqué Nik Storonsky, cofondateur et directeur général du groupe. «Elle nous offre les bases nécessaires pour nous implanter sur le plus grand marché financier du monde et offrir l'expérience Revolut à des millions d'Américains», a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis? Le futur!

Revolut, qui a fait des États-Unis un axe clé de sa croissance future, précise travailler avec les autorités pour obtenir les dernières autorisations nécessaires, en vue d'un lancement de sa banque américaine en 2027. La fintech dépend jusqu'à présent de partenariats avec des banques locales pour fournir ses services bancaires outre-Atlantique.

Elle a obtenu en mars une licence bancaire très attendue au Royaume-Uni, son marché domestique, levant les restrictions qui limitaient sa capacité à rivaliser avec les établissements de détail établis. Elle peut ainsi prêter à ses clients britanniques et leur offrir une protection financière renforcée.

Le groupe a également obtenu le mois dernier une licence bancaire complète en France, permettant à sa filiale française d'opérer aux côtés de sa succursale lituanienne, créant ainsi deux hubs au sein de l'Union européenne.

Croissance rapide

Fondé en 2015, Revolut a connu une croissance rapide, atteignant une valorisation de 115 milliards de dollars à l'issue d'une vente secondaire d'actions en juillet. La fintech, qui affirme desservir déjà plus de 80 millions de clients dans le monde, vise 100 millions de clients d'ici mi-2027.

Revolut a été l'un des pionniers des services financiers sur smartphone, se concentrant à ses débuts sur le change de devises et les transferts d'argent simplifiés pour ses utilisateurs. Nik Storonsky avait indiqué en avril qu'une introduction en bourse (IPO) n'est pas attendue avant au moins deux ans.

La croissance rapide de Revolut a suscité ces dernières années des critiques sur sa capacité à respecter les réglementations financières, notamment celles visant à lutter contre la fraude et le blanchiment d'argent.



