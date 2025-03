Photo: AFP

Solène Monney Journaliste Blick

«On est dans la rue, tous les deux comme ça, je te mets en sang», «Je vais te frapper», «Je te l’ai dit une fois, je te l’ai dit deux fois, je te le dirai pas trois fois». Les mots sont d’une violence rare. Dans une enquête explosive, Mediapart révèle le 18 mars les coulisses d’un échange tendu et menaçant entre Cyril Hanouna et son chroniqueur de l'époque Matthieu Delormeau.

Si l’avocat de l’animateur conteste fermement les faits, le média d’investigation a diffusé, jeudi 20 mars, les preuves avec un enregistrement apparemment capté lors d'une coupure publicitaire. La scène fait froid dans le dos.

Violence hors caméra

Rembobinons au 13 février 2023 lors de la quotidienne de Touche Pas A Mon Poste. Cyril Hanouna s’en prend à son chroniqueur, moquant ses absences répétées et ses mauvaises audiences. Un «trait d’humour» qui passe mal du côté de Matthieu Delormeau. Ce dernier traverse alors une période difficile: deux de ses proches sont gravement malades.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Mais sur le plateau de TPMP, c’est Baba qui fixe les règles. Et visiblement, personne ne décide à sa place de ce qui est drôle ou non. A peine les caméras coupées, la tension monte d’un cran. L’animateur laisse exploser sa colère : «Je te le dis, on n’est pas chez ta mère», balance-t-il à son chroniqueur, qui lui répond que sa mère est décédée.

Loin d’être calmé, Cyril Hanouna persiste: «Ni chez ton père. Je te le dis une fois, je te le dis pas deux fois.» Il exige ensuite que le chroniqueur s’excuse en direct à la reprise de l’émission.

Dans l’enregistrement audio publié par Mediapart, Matthieu Delormeau tente de se défendre, expliquant que les remarques de l’animateur le «touchent», en raison de la situation personnelle qu’il traverse. Mais Cyril Hanouna ne lâche rien: «On a la même embrouille dans la rue, je te mets en sang», lance-t-il. Puis, la menace ultime: «T’es mon ami, mais t’es pas mon ami, je te tue.»

Matthieu Delormeau en larmes

Lorsque l’émission reprend, Mathieu Delormeau s’exécute. Il présente ses excuses à l’antenne, en larmes. L’avocat de Cyril Hanouna continue de nier les faits: «Mon client conteste évidemment les propos que vous lui rapportez et me rappelle qu’à la coupure publicité, il y a plus de cent personnes autour de lui sur le plateau», a-t-il déclaré à Mediapart. En juin 2023, Matthieu Delormeau quitte TPMP après huit ans de présence sur le plateau.

Ces révélations tombent quelques semaines après l’annonce de l’arrivée de Cyril Hanouna dans le groupe M6, une décision qui a provoqué une vague d’inquiétude en interne. Certaines personnalités, à l’image de Karine Le Marchand, ont même posé leurs conditions avant que l’animateur n’intègre le groupe. Ces nouvelles révélations ne devrait pas apaiser celles et ceux qui redoutent sa venue.