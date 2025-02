1/2 L'émission «Touche pas à mon poste» prendra fin jeudi 28 février. Cyril Hanouna en a profité pour s'excuser auprès de Karine Lemarchand. Photo: DUKAS

Solène Monney Journaliste Blick

La fin d'une querelle vieille de plusieurs années? En tout cas, Cyril Hanouna a tenu à faire un pas vers Karine Lemarchand qui avait déclaré qu'elle quitterait M6 si l'animateur rejoignait le groupe. Dans l'émission «Touche pas à mon poste», diffusée mardi 25 février, le présentateur controversée a présenté ses excuses à l'animatrice de «L'amour est dans le pré».

«Je reconnais qu’on a tenu des propos souvent injustifiés à l’égard de Karine. Des informations fausses ont été diffusées à son encontre. Je suis conscient qu’on a pu lui faire du mal, a-t-il déclaré. J’ai lu ses interviews, ça a eu un impact sur sa famille. [...] Je lui présente mes excuses», a reconnu Cyril Hanouna.

Dans une story Instagram, Karine Lemarchand a dit «prendre acte» des excuses de l'animateur, tout en précisant qu'elle resterait «vigilante». Elle a également annoncé poursuivre sa collaboration «sur M6 dans l’Amour est dans le pré et La France a un incroyable talent». La hache de guerre ne semble pas tout à fait enterrée, mais l'apaisement semble amorcé.

«Je ne parlerai plus d'elle»

Cyril Hanouna va même plus loin, il promet de ne plus s'en prendre à l'avenir à Karine Lemarchand: «Dans un souci d’apaisement sur le long terme, je ne parlerai plus d’elle, que ce soit sur une autre chaîne, ou que je rejoigne le groupe M6.» Enthousiaste, il se voit même recevoir l'animatrice sur son futur plateau: «Et si on ne va pas dans le groupe, ce qui est tout à fait possible, j’espère qu’elle viendra en invitée dans notre nouvelle émission dans le groupe Canal+.»

Les relations entre Cyril Hanouna et Karine Lemarchand sont tendus depuis de nombreuses années. En 2020, M6 avait interdit à ses animateurs d'aller sur le plateau de TPMP, après des propos déplacé du chroniqueur Jean-Michel Maire sur la présentatrice vedette du groupe.

Quelle suite pour Cyril Hanouna?

Le compte à rebours est lancé. Jeudi 27 février marquera la fin de «Touche pas à mon poste» sur C8, et avec lui, le départ de Cyril Hanouna de la chaîne. L'animateur emblématique doit révéler son avenir dans le paysage audiovisuel français, alors que plusieurs pistes circulent déjà.

Comme le rappelle Le HuffPost, deux offres ont fuité. La première, proposée par le groupe Canal, viserait à transférer TPMP sur CStar, une chaîne historiquement axée sur la musique. La seconde viendrait du groupe M6, avec un projet de nouveau concept d'émission et une animation sur Fun Radio. Une perspective qui aurait suscité des remous en interne, entre «consternation» et «inquiétude».

Quoi qu’il en soit, jeudi marquera la fin d’une ère pour Hanouna et son émission sur C8. Mais Baba semble prêt à rebondir. Reste à savoir où. Réponse imminente.