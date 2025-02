Les chaînes C8 et NRJ12 s'arrêteront sur la TNT vendredi à minuit, une décision inédite de l'Arcom. Le sort de Cyril Hanouna, animateur vedette de C8, reste incertain. L'affaire est devenue politique, suscitant des critiques de la droite et de l'extrême droite.

C8 et NRJ12 vivent leurs derniers jours, le sort d'Hanouna en suspens

C8 et NJR12 vivent leurs derniers jours. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Les chaînes télé C8 et NRJ12, vingt ans d'âge, vivent des derniers jours mouvementés avant leur arrêt sur la TNT vendredi soir, tandis que le devenir de Cyril Hanouna, animateur vedette mais polémique, devrait être connu la veille. C8, comme NRJ12, vont s'éteindre à minuit vendredi, en raison du non-renouvellement de leur fréquence par l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel – une décision inédite.

Mais «on risque d'arriver ailleurs», a répété lundi Cyril Hanouna, aux manettes de l'émission «Touche pas à mon poste» (TPMP), chaque début de soirée sur C8. «On ne sait pas ce qu'on va faire encore», dit-il, souhaitant dévoiler son choix jeudi lors d'une soirée spéciale en direct, où il répondra aux questions des téléspectateurs.

Le dossier C8 est devenu très politique, l'extinction de la chaîne ayant été critiquée par des responsables de droite et d'extrême droite. Marine Le Pen (RN) a dénoncé «les menaces qui pèsent lourdement sur le pluralisme et la liberté d'opinion», quand le ministre de l'Intérieur (LR), Bruno Retailleau, a critiqué le fait que «C8 avait trouvé son public» et que «sa disparition du paysage audiovisuel la prive d'un espace d'expression».

Des gigantesques amendes

Questionné samedi, Emmanuel Macron a fait de la pédagogie: les fréquences de la télévision numérique terrestre sont une «occupation du domaine public» et il est «donc normal qu'il y ait une autorisation». Une institution indépendante, l'Arcom, «regarde» si le cahier des charges est respecté et ce n'est ainsi «pas une décision politique», a insisté le chef de l'Etat, appelant à ce que «personne ne déborde».

Propriété du groupe Canal+, dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, C8 a cumulé 7,6 millions d'euros d'amende en raison des dérapages de Cyril Hanouna. C'est l'une des motivations mises en avant par l'Arcom, qui a été validée par le Conseil d'Etat mercredi dernier.

Pour écarter NRJ12, le régulateur a relevé des «engagements de diffusion de programmes inédits» insuffisants et des «prévisions de croissance des recettes publicitaires» trop optimistes, a aussi rappelé le Conseil d'Etat.

Remplacées sur la TNT

Avec une part d'audience de 3,1%, C8 a été la sixième chaîne de France en janvier, selon les derniers chiffres de Médiamétrie. Quelque 400 emplois sont touchés par son arrêt, d'après les dirigeants de la chaîne. NRJ12 a elle réalisé une part d'audience de 1%. Une centaine d'emplois seraient impactés.

Les deux chaînes peuvent perdurer sur câble, satellite ou internet, mais les ressources publicitaires seraient bien inférieures. Sur la TNT, elles vont être remplacées par T18, qui sera lancée en juin par le groupe CMI France du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, et par OFTV en septembre par le groupe Ouest-France.

Hanouna en colère

Cyril Hanouna, et derrière lui ses soutiens, ne décolère pas. Il a accusé le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, d'avoir «monté un dossier» contre C8, à l'insu d'Emmanuel Macron. Lundi sur Europe 1 (également dans l'escarcelle Bolloré) où il officie quotidiennement de 16h00 à 18h00, il a demandé un «sondage» sur «la suppression de l'Arcom».

Sous pression, les agents de l'autorité subissent des menaces depuis plusieurs mois. Croisée il y a quelques jours dans la file d'attente pour assister à TPMP, Sylvia Dornier, 62 ans, critiquait une décision d'arrêt «injuste». «On suivra (Cyril Hanouna) sur une autre chaîne s'il va ailleurs».

Deux options se dégagent pour «Baba», surnom de Cyril Hanouna: rester au sein du groupe Canal+ en migrant sur la chaîne musicale CStar, ou rejoindre le groupe M6, avec qui des discussions sont en cours pour des émissions à partir de la rentrée sur la chaîne W9 et la station Fun Radio.

J'ai besoin d'eux»

Il s'agit d'un «projet de divertissement», «pas un projet sociétal ou politique», a assuré le directeur général des activités audio du groupe, Régis Ravanas. Mais cette piste suscite des résistances en interne, en raison de la personnalité controversée de l'animateur. «Quoi qu'il arrive, sachez que les dirigeants de M6 sont des amours», a-t-il déclaré lundi.

Certains prêtent des ambitions politiques à Cyril Hanouna. «Si je reste, c'est pour les téléspectateurs et les auditeurs. J'ai besoin d'eux», a encore martelé le roi de l'audience et du clash.