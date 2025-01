Le 45e président des Etats-Unis a été le quatorzième meilleur de l'histoire américaine, selon les politologues. Joe Biden a accompli certaines choses et en a raté d'autres. Sa tête de mule et son amour inconditionnel pour ses enfants lui ont finalement joué des tours.

Pendant 52 ans, Joe Biden a servi les États-Unis en tant que politicien démocrate. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

Samuel Schumacher

La carrière politique de Joe Biden n'aurait pas pu commencer dans de pires circonstances. Deux semaines avant que le démocrate, alors âgé d'à peine 30 ans, ne prenne ses fonctions de sénateur américain, sa femme Neilia et sa fille Naomi, âgée d'un an, ont été tuées dans un accident de voiture.

Leurs deux fils, Hunter et Beau, ont survécu, grièvement blessés. Joe Biden a prêté serment sur leur lit d'hôpital. Il a juré à ses enfants qu'il leur raconterait une histoire chaque soir avant d'aller se coucher – quoi qu'il arrive.

Un amour plus fort que le président

52 ans plus tard, l'amour paternel de Biden est resté intact. Le plus vieux président de l'histoire des Etats-Unis – il a entre-temps eu sept petits-enfants et un arrière-petit-fils – met en jeu tout son héritage politique pour l'un de ses enfants. Il en a sérieusement terni son image d'homme politique quelques semaines avant la fin de son mandat de président.

1/12 Joe Biden est «fier de beaucoup de choses» que lui et son équipe ont accomplies. Photo: keystone-sda.ch

Début décembre, Joe Biden a gracié son fils Hunter et lui a évité une peine de prison pour possession d'armes et infractions fiscales. Biden, le père, a finalement été plus fort que Biden, le président. Celui-ci avait toujours souligné que personne ne devait être au-dessus de la loi et qu'il laisserait la justice faire son travail sans être dérangée.

Le moment qui a tout changé

Peut-être est-ce dû à un conflit intérieur, peut-être est-ce dû à la fatigue après plus d'un demi-siècle à Washington: Joe Biden semble avoir un goût amer en bouche alors qu'il s'apprête à franchir l'arrivée de son marathon politique.

«J'aurais battu Trump», résumait-il récemment en évoquant la défaite de sa vice-présidente, Kamala Harris, face à Donald Trump. Ce faisant, il n'insulte pas seulement sa compagne de route à la Maison-Blanche, mais souligne aussi ce qui l'a finalement fait échouer: son énorme surestimation de soi.

Il y a quatre ans, il s'est présenté pour évincer Trump du pouvoir – et y est parvenu. Joe Biden avait alors souligné qu'il était un «candidat de transition», un «pont vers la prochaine génération de leaders démocrates». Au lieu de cela, il a simplement servi de relai à l'ère Trump, à laquelle il n'a pas mis fin, mais qui n'a fait qu'une courte pause.

Un jet d'éponge trop tardif

Joe Biden est resté trop longtemps dans la course. Même après sa prestation catastrophique lors du débat contre Trump en juin (les Américains ne savaient pas s'ils devaient avoir de la compassion pour le vieil homme ahuri ou avoir honte de lui), il a souligné que «seul Dieu tout-puissant» pouvait l'évincer de la course.

Au lieu de céder sa place, il est resté obstinément accroupi. Il n'a ainsi rendu service à personne, sauf à Donald Trump. Et au final, ce n'est même pas lui qui a fait face au républicain.

Un mandat fort de nombreux accomplissements

L'atterrissage brutal marquant la fin de son long vol au travers de la politique américaine cache pourtant une certaine réussite. Ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden a été par moments un président américain extrêmement efficace.

Covid: Avec le «plan de sauvetage américain», il a mis en œuvre un programme d'investissement sans précédent pour sauver les entreprises touchées par la pandémie et a injecté près de 2000 milliards de dollars dans l'économie américaine.

Économie: Avec la «loi sur la réduction de l'inflation», il a fait en sorte que 1200 milliards de dollars soient investis dans de nouvelles routes, ponts et câbles Internet à haut débit. Avec la «loi sur les puces et la science», il a investi plus de 50 milliards de dollars dans la production nationale de semi-conducteurs. Pendant ses quatre années de mandat, l'économie américaine a créé près de 17 millions de nouveaux emplois.

Changement climatique: Grâce à ses initiatives, les États-Unis ont investi près de 400 milliards de dollars dans les énergies renouvelables, ont réintégré l'accord de Paris sur le climat (après le départ de Trump) et ont interdit de nouveaux forages de pétrole ou de gaz dans une grande partie des eaux côtières américaines.

Sécurité: Le nombre de crimes violents a récemment baissé en Amérique pour atteindre son niveau le plus bas depuis 50 ans. Dans le même temps, Joe Biden a gracié des milliers de trafiquants de drogue et commué les peines de mort de 37 meurtriers en peines de prison à vie.

Ukraine: Sans l'aide de Biden, Kiev aurait été prise depuis longtemps. Les Etats-Unis ont promis à l'Ukraine du matériel de guerre pour un montant de près de 67 milliards de dollars. Biden s'est rendu en train à Kiev en février 2023 et a été le premier président de l'histoire américaine à visiter une zone de guerre active sans participation américaine directe. Un geste courageux.

Plusieurs zones d'ombre

Bien entendu, ses quatre années de présidence ont également connu des moments plus sombres:

Afghanistan: la décision de Biden de retirer les forces américaines du pays à l'été 2021 a replongé l'Afghanistan dans le chaos. Les talibans ont pris le contrôle du pays en un clin d'œil – avec des conséquences brutales, notamment pour les femmes et les filles, qui n'ont plus accès à l'enseignement supérieur et sont exclues d'une grande partie de la vie sociale.

Proche-Orient: Biden n'a pas pu empêcher le déclenchement de la nouvelle guerre entre Israël et le Hamas. Il n'est pas certain que le cessez-le-feu et l'échange d'otages et de prisonniers se concrétisent à partir de dimanche.

Migration: Le nombre record d'arrivées illégales à la frontière sud des Etats-Unis au cours de la première année de sa présidence a fourni suffisamment de munitions à ses adversaires politiques pour stigmatiser le parti démocrate comme un ramassis de fuyards et de minimisateurs. La baisse rapide du nombre d'immigrés vers la fin du mandat de Joe Biden n'a donc servi à rien.

Les étudiants: Joe Biden a promis de réduire jusqu'à 20'000 dollars par étudiant le poids souvent élevé de la dette que les jeunes américains doivent assumer pour leurs études. Sa demande, qui aurait rendu le système éducatif américain plus équitable et plus perméable, a toutefois échoué au Parlement.

Que retenir de son mandat?

Que reste-t-il donc de Joe Biden, que l'Association des politologues américains Apsa a tout de même élu comme le quatorzième meilleur des 45 présidents américains? A titre de comparaison, Abraham Lincoln était le meilleur président de tous les temps selon l'Apsa, Donald Trump le pire. Les grands projets de Biden, notamment pendant la pandémie, sont impressionnants, écrivent les experts de l'Apsa.

Joe Biden lui-même a souligné dans son discours d'adieu du bureau ovale mercredi soir qu'il était «fier de beaucoup» de ce que son équipe avait réalisé. En même temps, il a mis en garde, en regardant Trump et Elon Musk, contre une «oligarchie» qui convoite l'héritage démocratique de l'Amérique.

«C'est maintenant à votre tour de monter la garde», a-t-il déclaré à l'adresse du peuple américain. Joe Biden a reconnu – trop tard – qu'il y avait peut-être de meilleurs gardiens que lui.