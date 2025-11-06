Le trafic aérien à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem a été interrompu pendant 30 minutes jeudi soir à cause d'un drone. C'est la deuxième fois cette semaine que des drones perturbent les opérations aériennes en Belgique, provoquant l'inquiétude des autorités.

Trafic interrompu brièvement à l'aéroport de Bruxelles après un survol de drone

Les avions cloués au tarmac

C'est la deuxième fois que le trafic aérien est interrompu cette semaine à l'aéroport de Bruxelles. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le trafic aérien a été brièvement interrompu jeudi soir à l'aéroport international de Bruxelles-Zaventem, en raison de la présence d'un drone à proximité, a indiqué à l'AFP une porte-parole du contrôle aérien.

Le trafic a été interrompu pendant une demi-heure entre 21h23 et 21h53 (20h23 et 20h53 GMT), avant que les opérations ne reprennent normalement, a précisé cette porte-parole de Skeyes, le gestionnaire du trafic aérien en Belgique.

Un précédent mardi soir

Mardi soir, le trafic aérien avait déjà été interrompu à Bruxelles pour la même raison. Skeyes avait ordonné la fermeture de tout l'espace aérien belge à deux reprises mardi soir, vers 20h (19h GMT) puis de nouveau à 22h (21h GMT), après deux signalements successifs de drones aux abords des aéroports de Bruxelles-Zaventem, le premier de Belgique, et de Liège.

Le Premier ministre belge Bart De Wever avait convoqué jeudi matin en urgence un conseil national de sécurité après ces survols de drones non identifiés en Belgique.



