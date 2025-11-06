Publié: il y a 17 minutes

L'aéroport Landvetter de Göteborg, en Suède, a fermé son espace aérien jeudi après l'observation d'au moins un drone. Plusieurs vols ont été annulés ou détournés, perturbant le trafic aérien.

De nouveaux vols de drones sèment la pagaille à l'aéroport de Göteborg

De nouveaux vols de drones sèment la pagaille à l'aéroport de Göteborg

Plusieurs vols ont été annulés après qu'un drone a survolé l'aéroport de Göteborg. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Plusieurs vols ont été annulés ou détournés après qu'au moins un drone a été aperçu jeudi près de l'aéroport Landvetter de Göteborg, dans l'ouest de la Suède, ont déclaré les autorités et l'opérateur aéroportuaire.

«L'espace aérien au-dessus de Landvetter est fermé pour le moment en raison de la présence suspectée d'un drone», a déclaré Susanne Norman, directrice générale de l'opérateur aéroportuaire suédois Swedavia, dans un communiqué transmis à l'AFP.

Trafic interrompu

Bjorn Stavas, porte-parole du contrôle aérien suédois, a précisé que le trafic avait été interrompu à la suite de l'observation d'au moins un drone peu avant 18h locales (17h GMT). Sur le site internet de Landvetter, il est précisé que plusieurs vols avaient été annulés, retardés ou déroutés.

Plus tôt cette semaine, la présence de drones non identifiés à l'aéroport principal de Bruxelles a entraîné l'annulation de quelque 80 vols.

La Russie mise en cause

Les perturbations aériennes de cette semaine font suite à une récente série de survols par des drones d'aéroports et de sites militaires sensibles dans plusieurs pays européens, dont l'Allemagne et le Danemark. Des soupçons ont été émis quant à une éventuelle implication de la Russie dans l'augmentation de l'activité des drones à travers l'Europe.

L'Allemagne, l'un des principaux soutiens à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, ainsi que le Danemark, ont mis en cause Moscou pour l'augmentation de l'activité de drones au-dessus de leurs infrastructures critiques. La Russie a nié toute implication.