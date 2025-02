Le secrétaire du Conseil de sécurité russe est en visite à Pékin pour rencontrer des dirigeants chinois. Cette visite intervient après un entretien entre Xi Jinping et Vladimir Poutine sur la crise ukrainienne, soulignant le renforcement des liens russo-chinois.

Vladimir Poutine et le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, visitent le parc militaire Patriot à Koubiinka, près de Moscou, le 19 septembre 2018. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergueï Choïgou, est à Pékin vendredi, afin de rencontrer des dirigeants chinois, ont rapporté les agences russes. Dès son arrivée à Pékin, Sergueï Choïgou s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, et devrait être reçu plus tard dans la journée par le président chinois Xi Jinping, a indiqué l'agence officielle russe Tass.

«La Russie et la Chine ont des approches cohérentes à l'égard des principaux problèmes internationaux et régionaux», a souligné Sergueï Choïgou, lors d'une rencontre avec Wang Yi, selon une vidéo publiée par Tass. Il a précisé s'être rendu à Pékin «sur ordre du président russe Vladimir Poutine à la suite de son entretien téléphonique avec le président chinois Xi Jinping» le 24 février, sans plus de détails. «Le fait que nous avons pu organiser notre rencontre dans si brefs délais fait preuve d'un caractère particulier du dialogue bilatéral», a souligné Sergueï Choïgou.

La visite de l'ex-ministre russe de la Défense intervient après un entretien entre Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine, lors duquel le dirigeant chinois a salué les «efforts positifs de Moscou pour désamorcer» la crise ukrainienne. Moscou et Pékin ont renforcé leurs liens militaires et commerciaux depuis le début d'offensive russe en Ukraine, bien que la Chine cherche à se présenter neutre dans ce conflit qui dure depuis trois ans.

Pékin reste un allié politique et économique pour Moscou et n'a jamais condamné l'opération militaire en Ukraine. Selon les médias d'État russes, Sergueï Choïgou «discutera avec les hauts dirigeants chinois de questions bilatérales dans le domaine de la sécurité, ainsi que des problèmes internationaux et régionaux».