Xi et Poutine font front commun contre la politique «America First» de Trump

Le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, et le dirigeant chinois, Xi Jinping, veulent contrer la politique de Trump. Photo: KEYSTONE

AFP Agence France-Presse

Le président chinois Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine se sont entretenus mardi, lors d'un appel vidéo, affichant leur bonne entente au lendemain de l'investiture aux Etats-Unis de Donald Trump. Sur les images de cette visioconférence, diffusées par la présidence russe, les deux dirigeants sont apparus tout sourire, en faisant une nouvelle fois l'éloge du partenariat stratégique russo-chinois, qui se veut un contrepoids au rival américain.

«Nos liens se basent sur l'amitié, la confiance et le soutien mutuels, l'égalité et les avantages mutuels» et «ne dépendent pas de la conjoncture mondiale», a ainsi déclaré le maître du Kremlin, face à Xi. Vladimir Poutine a salué la coopération entre la Russie et de la Chine «qui joue (...) un rôle stabilisateur dans les affaires mondiales».

Poutine, ce «meilleur ami»

Cette discussion intervient au lendemain du retour à la Maison Blanche de Donald Trump. Ce dernier a menacé d'imposer à la Chine d'importants droits de douanes, et a jugé lundi que Vladimir Poutine était «en train de détruire» son pays en refusant de sceller un accord de paix avec l'Ukraine. Moscou et Pékin se sont considérablement rapprochés ces dernières années, se posant en rempart contre la toute-puissance américaine.





Officiellement, la Chine ne soutient pas l'assaut russe contre l'Ukraine, mais elle aide la Russie à faire face aux sanctions occidentales, voire à les contourner, si bien que l'OTAN a accusé Pékin de jouer «un rôle déterminant dans la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine». Les deux chefs d'Etat affichent une relation de proximité, Xi Jinping qualifiant son homologue russe de «meilleur ami», quand Vladimir Poutine dépeint le président chinois comme un «partenaire de confiance».